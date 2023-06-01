«Я не брал откаты. И это окупилось для меня в тысячекратной мере» — Станислав Воробьев

«Искать нишу, продукт — плохая рекомендация. В наше время нужно искать не нишу, а человека, способного реализовать этот продукт». 13 правил бизнеса основателя «Союз-мебель».

Мебельный бизнес Станислава Воробьева возник в 2000 г., а производством мебели он начал заниматься еще в студенчестве. Несколько лет назад он продал большую часть бизнеса, как он сам объясняет, это было результатом глубокого анализа рынка — по принципу Парето он оставил себе 20% бизнеса, которые дают 80% рентабельности. Сейчас Станислав занимается производством деталей для дизайнерских интерьеров, фасадов для мебели, материалов для отделки мест общего пользования, проводит бизнес-тренинги. «Оставил себе творческую часть», — уточняет он.

Алексей Оносов, основатель проекта «100 героев бизнеса», побеседовал со Станиславом Воробьевым о том, какие жизненные правила помогают ему оставаться успешным в бизнесе, а DK.RU выбрал из этого разговора главное.

1I Изначально я делал бизнес ради денег. Компания «Союз-мебель» была построена на том принципе, что мы управляли не бизнес-процессами, а настраивали людей на управление. Из этих наработок появилась идея, что мы должны развивать уральскую школу философии, именно отсюда должно идти возрождение аристократии. На Урале есть бизнес, культура, промышленность, здоровый дух и небольшая дикая природность — здесь может возродиться философия благородства.

2I Инвестировать можно не только деньги. Молодым и амбициозным людям я бы посоветовал поменять установку в голове на то, что он может прямо сейчас проживать жизнь романтично и красиво, а может эту жизнь инвестировать в будущее. Каждая минута может быть прожита, а может быть инвестирована. Это так же, как деньги — можно их потерять, можно потратить с умом, а можно инвестировать. Что такое личные инвестиции? Это отказ от какого-то уровня потребления сейчас для потребления в будущем. Нужно отказаться от какого-то расслабления сейчас для более глубокого проживания потом.

3I То, что человек сделал один раз, — это его стоимость на всю жизнь. Нужно обращать внимание на круг своих друзей, на окружение, на то, как мы выражаемся, обучаемся и позиционируемся. Можно представлять, как на тебя смотрит некто, и если ты ведешь себя недостойно, этот некто строго осудит. Максимальная строгость к себе в молодости окупается в полном объеме во взрослом возрасте. До 2000-го я работал три года в крупной компании, у меня была принципиальная позиция — я не брал откаты. Когда у меня спрашивали — почему, я отвечал, что не смогу после этого себя уважать. Почти со всеми людьми, которые предлагали мне откаты, меня свела жизнь после образования своего бизнеса, и то, что я в их сознании был честным человеком, окупилось для меня в тысячекратной мере.

4I Не нужно сожалеть о своем честном выборе. Я всегда пропагандирую два тезиса: любой выбор всегда дуален, за любое решение мы должны заплатить, и это нормально. Второе: все верят в колесо баланса — это ложь. Когда проживаешь каждую минуту, это приносит свой результат. Нужно платить — когда ты платишь, покупаешь себе время, которое нужно использовать с максимальной эффективностью.

5I Книги, которые изменили мою жизнь, — это «Крестный отец» Марио Пьюзо и «Богач, бедняк» Ирвина Шоу.

6I Эффективная привычка, которую нужно практиковать всем предпринимателям — включать волю и работать под нагрузкой, сохранять осознанность на фоне стресса, «накачивать» психику. Эта привычка требуется любому лидеру.

7I Выбраться из эмоциональной ямы быстро нельзя. В обычной жизни нам нравится находиться в иллюзии, что эмоциональная яма не случится, но она случится. Это особенность человеческого сознания — не признавать очевидные вещи. Каждый знает, что существуют семейные кризисы, одиннадцатилетние циклы экономики. Каждый человек может посмотреть в поисковике динамику роста национальной валюты, и при этом есть люди, которые умудряются брать кредиты в валюте. Если человек работает с деньгами, он должен знать, что такое коэффициент финансовой зависимости, если человек работает с товаром, он должен знать его цикл жизни. Если человек этого не знает, он заслужил быть в яме.

8I Нужно постоянно качать уровень интеллекта, точно так же, как набивать кулаки. Начиная с элементарных игр в шахматы и заканчивая школами интеллекта типа школы скорочтения. Качать именно мышление, а не эрудицию — есть знание, а есть умение оперировать интеллектуальными объектами. Еще нужно постоянно тренировать волю, а не избегать дискомфорта. Например, физически тренировать выносливость, брать любые аскезы, повышать любую форму дисциплины. Можно даже заставить себя ежедневно плевать в потолок в одно и то же время, именно каждый день без выходных и обязательно в определенное время, — это тоже серьезная тренировка воли, которая удерживает концентрацию и улучшает память.

9I Удивляйте свою психику. Чтобы уметь концентрироваться, когда ты раздерган, нужно делать какие-то практики ежедневно — медитация, работа с дыханием и т.п. Нужно остановиться и привести себя в чувство — сделать абсолютно нестандартное действие, которое ты никогда не делал, чтобы психика «удивилась». Однажды, когда мне нужно было собраться, я оставил машину и пошел в лес, прошел около километра, психика получила стресс и успокоилась. Для людей, ведущих активный образ жизни, нужно обязательно 40 минут в день быть одному и молчать, не пользуясь гаджетами. В этот момент интеллект обрабатывает полученную информацию, которую не успел интерпретировать из-за суматохи жизни. Мозг получает много информации за день и не успевает ее обработать, из-за этого возникают все неврозы и психозы.

>>> Что делать, если сотрудники — как сборная России по футболу

10I Необязательно знать свое предназначение. С одной стороны, предназначение нужно искать, это верно. Если ты уже знаешь, в чем оно, то нужно бить в одну точку и претерпевать трудности. Но если ты еще не знаешь, в чем твое предназначение, то можно делать что угодно, но честно, с самоотдачей — это точно даст результат. Если человек работает много и на совесть, жизнь приведет его туда, где будет ждать судьба. Если работать спустя рукава, так все и сложится в жизни.

11I Плохая рекомендация для ведения бизнеса — искать нишу, продукт. В наше время нужно искать не нишу, а человека, способного реализовать этот продукт и способного вместе с тобой нести риски. Нишу найти легко, но не факт, что предприниматель сможет в ней работать. Искать нужно то, в чем ты сможешь работать под пиковой нагрузкой. Есть правило: мысли пиковыми ситуациями и пиковыми нагрузками, но старайся их избегать. Я могу назвать множество ниш, где есть неудовлетворенность и спрос, и люди готовы заплатить, но для того чтобы реализовать проект, нужно год работать, не поднимая головы. Только так заработок будет исчисляться миллионами. У нас все в порядке с нишами, но есть кадровый голод.

12I В любой неопределенной ситуации нужно вести себя честно, а жизнь подстрахует. Боишься — не делай, делаешь — не бойся, только делай честно. Даже если ты проиграешь, тебе воздастся. Я не раз убеждался, что это так, жизнь выстраивает справедливость. Ты получишь то, что заслуживаешь, и это убеждение работает.

13I Без сформированной идеологии рухнет все. Нам всем вместе нужно придумать что-то такое, чтобы влиять на позитивную идеологию в нашей стране, чтобы улучшить образование, имидж предпринимательства. Во все времена это основной вызов эпохи. На сегодняшний день таких вызовов два — экология и качество мышления и идеологии. Во все времена проблемы эпохи решали не государственные деятели, а успешные мужчины от 30 до 60 лет, которые в чем-то уже состоялись. В жизни мужчины случаются такие моменты, когда он дорастает до определенного уровня и понимает, что, кроме него, сделать это некому. Не нужно делать всех суперидейными, достаточно развивать критическое мышление, чтобы у людей было убеждение, что работать — это хорошо.

Читайте также на DK.RU: «Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты