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Мэрия Екатеринбурга планирует продлить договоры по развитию застроенных территорий

Мэрия Екатеринбурга планирует продлить договоры по развитию застроенных территорий
Иллюстрация: DK.RU

РЗТ – это предшественник КРТ. Сейчас второй способ развития для города предпочтительнее, но старые проекты завершаться не будут. Однако там, где не началось РЗТ, будет КРТ.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга проведет ревизию проектов по развитию застроенных территорий (РЗТ). Чиновники, оценив эффективность работы застройщиков и темпов расселения старого жилфонда, примут решение о будущем площадок после завершения срока действия договоров. 

Механизм РЗТ работает так: муниципалитет выбирает участки с постройками, подлежащими сносу, а потом выставляет на торги право построить там жилье, сообщает 66.RU.

Екатеринбургские власти активнее всего пользовались РЗТ в 2012–2015 гг. Тогда земельный банк смогли пополнить такие компании как «Демидовский камень» (24,4 га на Луганской — Саввы Белых), «Атомстройкомплекс» (8,4 га на Кировградской — Кузнецова — Уральских Рабочих и 19,1 га на Суходольской — Хрустальногорской), «Форум Групп» (3,3 га на Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина), «Брусника» (10,2 га на Таганской — Красных Командиров — Даниловской — Лобкова — Ползунова, 27,4 га на Шаумяна — Фурманова — Московской и 14,5 га на Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей), «ГрандСервис-Ек» (10,1 га на Щербакова).

Каждый договор РЗТ заключается на определенный срок. Часть застройщиков свои проекты смогли завершить вовремя, а другие продолжают работу. И вот с ними договор, скорее всего, будет продлен.

Так, например, в 2013 г. компании «Брусника» в рамках РЗТ досталась проблемная площадка на Уктусе — в границах улиц Щербакова, Павлодарской, переулка Короткого, Дальневосточной и переулка Широкого. В квартале, получившем название «Шишимская горка», архитекторы запроектировали 300 тыс. кв. м жилой недвижимости, большую школу и несколько детских садов.

К нынешнему моменту «Брусника» успела освоить примерно пятую часть от первоначальных планов, а срок действия десятилетнего договора об РЗТ завершался летом этого года. Но девелопер заключил дополнительное соглашение о продлении проекта до 2029 г.

Там, где работа ведется, но не успели отработать всю территорию, договоры будем продлевать. А там, где работы еще не начинались — а такие по ощущениям есть, — будем предлагать механизм комплексного развития территории (КРТ), если жильцы согласятся, — пояснил 66.RU cобеседник из городской администрации. Он дал понять, что сегодня для застройщиков было бы эффективнее работать именно по механизму КРТ.

Напомним, что в Екатеринбурге к 2030 г. под комплексное развитие территорий выставят 67 площадок с домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также администрация города собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — это новые территории и модернизация существующих производств, в перспективе это позволит создать до 200 тыс. рабочих мест. Такие цифры озвучил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов, выступая с докладом на заседании городской общественной палаты.

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Автор: Татьяна Юстус
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