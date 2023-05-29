Мэрия Екатеринбурга планирует продлить договоры по развитию застроенных территорий

РЗТ – это предшественник КРТ. Сейчас второй способ развития для города предпочтительнее, но старые проекты завершаться не будут. Однако там, где не началось РЗТ, будет КРТ.

Администрация Екатеринбурга проведет ревизию проектов по развитию застроенных территорий (РЗТ). Чиновники, оценив эффективность работы застройщиков и темпов расселения старого жилфонда, примут решение о будущем площадок после завершения срока действия договоров.

Механизм РЗТ работает так: муниципалитет выбирает участки с постройками, подлежащими сносу, а потом выставляет на торги право построить там жилье, сообщает 66.RU.

Екатеринбургские власти активнее всего пользовались РЗТ в 2012–2015 гг. Тогда земельный банк смогли пополнить такие компании как «Демидовский камень» (24,4 га на Луганской — Саввы Белых), «Атомстройкомплекс» (8,4 га на Кировградской — Кузнецова — Уральских Рабочих и 19,1 га на Суходольской — Хрустальногорской), «Форум Групп» (3,3 га на Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина), «Брусника» (10,2 га на Таганской — Красных Командиров — Даниловской — Лобкова — Ползунова, 27,4 га на Шаумяна — Фурманова — Московской и 14,5 га на Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей), «ГрандСервис-Ек» (10,1 га на Щербакова).

Каждый договор РЗТ заключается на определенный срок. Часть застройщиков свои проекты смогли завершить вовремя, а другие продолжают работу. И вот с ними договор, скорее всего, будет продлен.

Так, например, в 2013 г. компании «Брусника» в рамках РЗТ досталась проблемная площадка на Уктусе — в границах улиц Щербакова, Павлодарской, переулка Короткого, Дальневосточной и переулка Широкого. В квартале, получившем название «Шишимская горка», архитекторы запроектировали 300 тыс. кв. м жилой недвижимости, большую школу и несколько детских садов.

К нынешнему моменту «Брусника» успела освоить примерно пятую часть от первоначальных планов, а срок действия десятилетнего договора об РЗТ завершался летом этого года. Но девелопер заключил дополнительное соглашение о продлении проекта до 2029 г.

Там, где работа ведется, но не успели отработать всю территорию, договоры будем продлевать. А там, где работы еще не начинались — а такие по ощущениям есть, — будем предлагать механизм комплексного развития территории (КРТ), если жильцы согласятся, — пояснил 66.RU cобеседник из городской администрации. Он дал понять, что сегодня для застройщиков было бы эффективнее работать именно по механизму КРТ.

Напомним, что в Екатеринбурге к 2030 г. под комплексное развитие территорий выставят 67 площадок с домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также администрация города собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — это новые территории и модернизация существующих производств, в перспективе это позволит создать до 200 тыс. рабочих мест. Такие цифры озвучил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов, выступая с докладом на заседании городской общественной палаты.

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