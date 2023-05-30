С 1 июня Польша закрывает границы для экспорта товаров в Белоруссию

По особому распоряжению правительства Польша ограничит движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Это стало ответом на симметричную инициативу РФ.

Закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии предложило МВД Польши в качестве ответной меры на предложение депутатов российской Госдумы заблокировать движение польских грузовиков и продажу бензина в РФ:

С полуночи 1 июня будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или РФ.

В понедельник, 29 мая, Варшава в ответ на санкции России ввела ограничения против 365 граждан Белоруссии, а также заморозила активы 15 россиян и одного белоруса, пишет Коммерсантъ. В список в том числе вошли 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 силовиков, 23 представителя белорусских госСМИ, 24 спортсмена.

Напомним, идея закрыть границы изначально принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину: запретить проезд польских фур по территории России он предложил 21 мая. Он утверждает, что запрет лишит Польшу порядка €8,5 млн доходов, а 20 000 водителей грузовиков потеряют работу, рассказывал DK.RU. В своем Telegram-канале политик заявил, что решение было принято единогласно. По мнению Володина, Польша «должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы».