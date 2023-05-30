ВТБ отказался от выплаты дивидендов после года рекордных убытков

В 2022 г. ВТБ получил рекордные убытки в 756,8 млрд руб. и объявил о приостановке выплат купонного дохода по 12 выпускам субординированных облигаций, объяснив это укреплением капитальной позиции.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 г. «в связи с отсутствием чистой прибыли» по результатам прошлого года, пишет Forbes. В текущем году банк рассчитывает вернуться к прибыльности и превысить рекорд докризисного 2021-го, но в правлении ВТБ в апреле предупредили, что с большой долей вероятности выплачивать дивиденды и за этот год банк тоже не будет.

В 2022 г. ВТБ получил рекордные убытки: 756,8 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности и 612,6 млрд руб. по МСФО. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 г. и составил тогда 59,6 млрд руб. Зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что с четвертого квартала 2022 г. группа ВТБ вернулась к прибыли и ожидает, что по итогам 2023 г. она превысит рекордные показатели 2021 г., то есть больше 327 млрд руб.

В начале апреля Пьянов говорил, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 г. и с большой долей вероятности — за 2023-й:

Я могу с уверенностью сказать: по итогам 2022 г. из-за убыточного 2022 г. размер дивидендов составит ноль. По итогам 2023 г., несмотря на прибыльность, с большой вероятностью — ноль. Но решение это будет в середине 2024 г.

Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня в заочной форме. ВТБ находится под западными санкциями с весны 2022 г. из-за спецоперации на Украине. В конце прошлого года банк объявил о приостановке выплат купонного дохода по 12 выпускам субординированных облигаций и по бессрочным еврооблигациям, объяснив это соображениями укрепления капитальной позиции. В апреле Пьянов сообщил, что это решение распространяется пока только на 2023 г., что будет с купонами в 2024-м, ВТБ решит отдельно в конце текущего года.

В мае ВТБ подтвердил интерес к покупке доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов. Руководитель госбанка Андрей Костин считает, что сделка по покупке доли в ИТ-гиганте может быть совершена уже в этом году, рассказывал DK.RU.