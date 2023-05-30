На набережной Исети откроется ресторан грузинской кухни

Заведение разместится в старинном двухэтажном особняке, который находится рядом с клубным домом «Ривьера». Автор нового проекта — экс-учредитель кафе Lamadjo.

Ресторан «Нино. Хинкали и Вино» откроется в конце этой недели. Меню заведения будет небольшим, с акцентом на классике грузинской кухни: хинкали и хачапури.

У ресторана будет веранда. Как сообщает Telegram-канал «Квартал миллионеров», на площадке уже установлены столики, мягкие диванчики, она украшена вазами.

Инициатор проекта — Арсен Асликян, экс-владелец кафе Lamadjo на Радищева, 1. Он вышел из этого бизнеса в сентябре 2022 г.

Напомним, что дочь главы РМК Игоря Алтушкина тоже собирается открыть ресторан на набережной Исети. Новый гастропроект Елизаветы Величкиной разместится в историческом особняке на улице Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Но сначала здание середины XIX века придется реконструировать.

Ранее DK.RU сообщил об открытии винного бара в подвале Музея андерграунда. Владелец Музея андеграунда коллекционер Павел Неганов и основатели бара «БиоШмио» Елена Бачинина и Роман Сергеев посвятили гастропроект Испании. Они решили назвать бар «Миро», по имени знаменитого испанского художника Жоана Миро. В оформлении интерьера будут реминисценции к его творчеству, а в меню — напитки и блюда испанской кухни.