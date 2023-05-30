Итальянцы лоббируют снятие ограничений на финансирование бизнеса в РФ

Большинство итальянских компаний продолжают работать в России и не хотят покидать этот рынок, несмотря на возникшие сложности. GIM Unimpresa лоббирует снятие западный санкций.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что в настоящее время порядка 110 итальянских компаний продолжают работать в России и имеют в стране свои производства. Глава GIM Unimpresa рассказал, что бизнесмены столкнулись с логистическими, финансовыми и другими проблемами. Кроме того, они испытывают давление со стороны властей Италии и стран Европы. При этом, как подчеркнул Торрембини, итальянские компании довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений:

Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. <...> Годовой оборот этих компаний равен почти €6 млрд. Речь идет о 150 частных компаниях, которые входят в GIM Unimpresa. Они представлены в самых разных областях. При этом около 65 тыс. человек (99% сотрудников в них) — россияне.

Торрембини заявил, что итальянские компании не хотят покидать российский рынок, несмотря на возникшие сложности. Он отметил, что некоторые фирмы были вынуждены уменьшить число сотрудников, однако «никто не покинул Россию».

С февраля 2022 г. некоторые иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала СВО. В октябре Центр стратегических разработок (ЦСР) сообщал, что те иностранные компании, которые ограничили деятельность в РФ или заявили об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 г. потеряли $200–240 млрд. В том же месяце президент России Владимир Путин указал на то, что ушедшие из России «западные компании не боролись за свои интересы».

С мнением итальянского бизнесмена не согласны страны Прибалтики, Скандинавии и Польша. В понедельник, 29 мая, Варшава в ответ на санкции России ввела ограничения против 365 граждан Белоруссии, а также заморозила активы 15 россиян и одного белоруса, рассказывал DK.RU. Закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии предложило МВД Польши в качестве ответной меры на предложение депутатов российской Госдумы заблокировать движение польских грузовиков и продажу бензина в РФ.