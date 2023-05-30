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Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах

Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
Иллюстрация: ria.ru

Не все склады маркетплейсов работают с ювелирными изделиями, что удлиняет срок доставки заказов даже в некоторые крупные города. А обязательные проверки изделий могут поставить ПВЗ на грань закрытия.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Доля продаж драгоценностей онлайн в России достигла 19%, однако развиваться отрасли мешают ограничения по работе со складами и риски утраты ювелирных изделий при доставке. Ассоциация ювелиров попросила Минфин изменить требования к пунктам выдачи заказов маркетплейсов в части продукции отрасли, сообщает Forbes.

Как указал в сопроводительном письме генеральный директор отраслевой ассоциации Вадим Серов, по действующему законодательству ПВЗ, наряду с офлайн-магазинами ювелирных сетей, должны быть подключены к ГИИС ДМДК. Систему создали в 2021 г. для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о происхождении и обороте драгоценных металлов, камней и изделий из них. 

В письме Серова в Минфин говорится, что владельцам ПВЗ необходимо вносить в систему данные о каждом факте оборота ювелирных изделий с подробной информацией о товаре. Работники ПВЗ не могут предоставить подробные данные о ювелирной продукции, не нарушив упаковку. В результате некоторые партнерские ПВЗ, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах, могут закрыться из-за риска попасть под административную ответственность за невыполнение требований закона, опасаются в ассоциации. 

Ассоциация ювелиров предложила включить в ГИИС ДМДК магазины беспошлинной торговли (duty free). Отсутствие в системе таких точек продаж создает технические сложности для продавцов, говорится в письме. Например, при возврате товара продавец не может учесть его в ГИИС ДМДК, продать украшение в магазине вне беспошлинной зоны или вернуть производителю. 

По данным аналитического центра Sokolov, в 2022 г. из-за падения спроса ювелирный рынок сократился на 9%, до 301 млрд руб. По данным Infoline, только четыре из 11 крупных ювелирных сетей показали рост продаж — это Sokolov, Sunlight, «585*Золотой» и Московский ювелирный завод.

В первом квартале 2023 г. рост продаж в онлайн-канале составил 31% год к году. По оценке Sokolov, доля онлайн-продаж ювелирных украшений по итогам 2023 г. может увеличиться на 22% год к году. Оборот ювелирных изделий на Wildberries в январе-апреле вырос на 70% в годовом выражении, сообщили в маркетплейсе. По мнению Соколова, законодательные ограничения могут стать барьером для развития ювелирной отрасли через онлайн-каналы. В Wildberries подтвердили, что предложения ювелиров помогут снизить излишнюю нагрузку на бизнес и повысить интерес предпринимателей к продаже ювелирных изделий через маркетплейсы.

У онлайн-канала продаж для ювелирных ритейлеров остается ряд других ограничений, добавил заместитель гендиректора по электронной коммерции «Адамас» Максим Баталин. Это риски возможной утери изделий. Кроме того, не все склады маркетплейсов работают с ювелирными изделиями. Это удлиняет срок доставки заказов даже в некоторые крупные города. 

Весной 2023 г. Госдума разрешила россиянам копать золото, рассказывал DK.RU. По задумке Путина, отказ от монополий и постоянный рост глобального спроса на золото открывает возможность создания в государстве нового класса предпринимателей — старателей и золотодобытчиков. Инициированный президентом проект закона о старательской деятельности даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров. 

Автор: Андрей Широков
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