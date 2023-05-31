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В Екатеринбурге вновь откроется Музей карикатуры

В Екатеринбурге вновь откроется Музей карикатуры
Иллюстрация: соцсети музея

Закрывшийся несколько лет назад из-за того, что для него не нашлось площадки, единственный музей карикатуры в России сейчас принимает работы на конкурс, посвященный 300-летию Екатеринбурга.

#НОВОСТИ

Единственный в России Музей карикатуры, прекративший свою работу в 2021 г., вновь начнет работать в Екатеринбурге. Об этом рассказал основатель проекта, художник-карикатурист Максим Смагин. Открытие музея запланировано на август, точная дата станет известна позднее. О том, где будет работать музей, также пока не сообщается, но на странице в организации в соцсети указан адрес ул. Пушкина, 4.

Ранее экспозицию можно было увидеть в кинотеатре «Салют», который предоставлял площади Музею карикатуры. Позже коллекция переехала в здание на ул. Пушкина, затем в цирк Екатеринбурга, после закрытия которого на реконструкцию выставлять экспонаты стало негде.

В августе музей представит выставку «Смейся, град Екатерины!», посвященную 300-летнему юбилею города. Художников-карикатуристов приглашают поделиться своим видением столицы Урала. Прием конкурсных работ осуществляется с 15 мая по 23 июля по адресу: 620000, Екатеринбург, проспект Ленина, 39, а/я 126, также работы можно направить по электронной почте eurasia-2022@mail.ru. Гран-при конкурса составит 300 тыс. руб.

Екатеринбург является важнейшим промышленным, деловым, финансовым и культурным центром региона, имеет напористый и дерзкий характер. Мы решили взглянуть на него с уважением и легкой иронией, — поясняют организаторы проекта.

Напомним, ранее стало известно, что в подвале Музея андеграунда в Екатеринбурге будет работать винный бар. Владелец музея коллекционер Павел Неганов и основатели бара «БиоШмио» Елена Бачинина и Роман Сергеев посвятили гастропроект Испании. Они решили назвать бар «Миро», по имени знаменитого испанского художника Жоана Миро. В оформлении интерьера будут реминисценции к его творчеству, а в меню — напитки и блюда испанской кухни.

Ранее на DK.RU: В центре Екатеринбурга все же появится Музей оружия

Автор: Александра Клименко
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