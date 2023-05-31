На Шарташе начали оборудовать «Мыс экстрим»

Директор лесопарка подчеркнул, что работы по оборудованию пляжа и сооружению станции водных видов спорта ведет частная компания, никаких капитальных строений на берегу не появится.

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начались работы по благоустройству «Мыса экстрим». Сергей Бондарев, директор ГБУ «Шарташский лесной парк», рассказал, что там появится станция водных видов спорта. Участок благоустраивает частный инвестор, проекты капитального строительства там не предусмотрены мастер-планом рекреационно-оздоровительного кластера, утвержденного властями области в 2021 г.

На «Мысе экстрим» в первую очередь оборудуют пляж и большую детскую площадку, затем там появится станция водного проката, станция спасателей, пристань для прогулочных и экскурсионных судов, ангар для хранения лодок и спортивного инвентаря.

Напомним, в начале 2023 г. стало известно, что власти Екатеринбурга намерены привести в порядок как минимум десять озер города. Стратегическую программу «Вода для жизни» утвердил мэр города Алексей Орлов. В обосновании проекта отмечается, что в Екатеринбурге недостаточно обустроенных зон водной рекреации, соответствующих нормативам. Хотя «природное окружение города обладает большим резервом водных объектов для превращения их в зоны водной рекреации и формирования среды, позитивно воздействующей на здоровье граждан». Среди прочих работ предусмотрены очистка озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища, расчистка ложа Верхнемакаровского водохранилища, восстановление и экологическая реабилитация Волчихинского водохранилища и озера Шарташ.

Накануне DK.RU писал, что ситуация с водой в Екатеринбурге этим летом может серьезно осложниться. Из-за жары объем воды в водохранилищах, снабжающих город, существенно снизился. Однако у Водоканала есть план, благодаря которому горожане не должны ощутить дискомфорта.