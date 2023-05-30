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Екатеринбург может столкнуться с дефицитом питьевой воды

Екатеринбург может столкнуться с дефицитом питьевой воды
Иллюстрация: DK.RU

Из-за жары объем воды в водохранилищах, снабжающих город, существенно снизился. Однако у Водоканала есть план, благодаря которому горожане не должны ощутить дискомфорта.

#НОВОСТИ

С 1 июня Водоканал начнет брать воду для Екатеринбурга из резервного Нязепетровского водохранилища. Оно было построено в 20 веке на реке Уфе, и задействуется для водоснабжения столицы Урала в засуху.

При помощи каскадных насосных станций воду из водохранилища перекачивают по водоводам в реку Западная Чусовая. Далее она перетекает по естественному руслу в Верхне-Макаровское водохранилище, а затем в Волчихинское.

В последние годы Водоканал брал воду из Нязепетровского водохранилища с осени по весну. В этом году из-за жары резервный источник начнут использовать раньше. 

Напомним, что этой весной Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. Их пик пришелся на майские праздники. С 5 мая во всех региональных лесах введен режим ЧС.

Из-за пожаров Екатеринбург периодически накрывает смог. Осложнение экологической обстановки привело к тому, что горожане остались без традиционной «Майской прогулки». Пока ее перенесли на июнь.  

Автор: Виктория Говорковская
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