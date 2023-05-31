Минпромторг «расчистит» место на полке для бытовой химии

До сих пор зарубежные и российские производители имели одинаковые возможности на рынке. Но у международных имен более сильные маркетинговые позиции, поэтому доминируют на полке.

Законопроект о «российской полке» разработала депутат от «Единой России» Татьяна Буцкая. Он уже находится на согласовании в правительстве, кабмин готовит отзыв на него, пишут Известия. По оценкам министерства, около 70% ассортимента в торговых сетях приходится на 70 корпораций, в том числе транснациональных. Новый закон заставит торговые сети выделять места в магазинах под отечественные товары. Причем речь идет о продукции, которую производят российские компании. Локализованные в РФ заводы международных брендов не подпадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство.

До сих пор зарубежные и российские производители имели одинаковые возможности на рынке. Но у международных имен более сильные маркетинговые позиции, поэтому они легко обходят отечественные торговые марки и доминируют на полке, пояснили в министерстве.

В Госдуме и Минпромторге уже определились с критериями продукции, которая обязательно должна присутствовать в продаже, вероятно это будет бытовая химия, рассказал изданию статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов:

Сейчас важной задачей является максимальная поддержка отечественных производителей и продавцов. И сегодня для них складывается прекрасная возможность принять участие в реструктуризации рынка потребительских товаров. Но ущемлять или выгонять иностранные компании никто не намерен, они продолжают осуществлять свою деятельность на вполне справедливых условиях. На этом фоне для торговых сетей возникает отличная возможность вывести на полку собственные торговые марки взамен уходящим брендам.

По разным оценкам, доля именно импорта бытовой химии может составлять до 50–60%. Последствия такого регулирования пока трудно оценить: нет данных по производству российской бытовой химии без учета заводов международных компаний, которые локализованы в России, сказалаглава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова:

Не факт, что такая инициатива фундаментально поддержит российских производителей: гарантия постановки товара на полку не означает, что потребитель захочет его купить. Есть и другой вопрос: смогут ли отечественные изготовители обеспечить нужный объем и регулярность поставок, а также конкурировать по цене, качеству и другим параметрам.

Председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка и услуг Александр Борисов считает, что отечественный товар может застрять на полке. По его мнению, у государства есть другие эффективные инструменты, которые можно было бы использовать для поддержки отечественного бизнеса: дотировать производство, помогать с покупкой оборудования и другое.

Международные компании передают контроль над бизнесом локальному менеджменту в РФ, напомнил замглавы Spar (Калининград) Алексей Елаев. Henkel сменила учредителя, сейчас это отечественная организация с портфелем брендов на кириллице. Получится, что Минпромторг даст квоту вчерашним иностранцам, поэтому документ должен точнее определять российскую продукцию. Сама идея — продвигать исконно отечественное в торговых сетях — хорошая, но важно ее корректно реализовать. Прохладно восприняли инициативу коллеги Минпромторга по кабмину, говорит источник в правительстве, министерства могут его не поддержать. Возникшие противоречия стороны будут обсуждать на площадке вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Ассортимент бытовой химии и непродовольственных товаров в России просел на 16%, рассказывал DK.RU. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% — товаров для животных. Эксперты считают, что инфляция сейчас мнимая, а по факту это дефляционная спираль, то есть систематическое падение цен на фоне сокращения спроса. «Низкий спрос говорит о том, что люди тратят мало денег, следовательно, компании и производства недополучают финансы, не могут их вкладывать в развитие, бизнес закрывается, люди теряют работу, снова меньше потребляют — и все по кругу».