Тренды по всей России: торговые центры восстановили трафик

На рынке связывают наметившиеся оживление с появлением новых арендаторов и переформатированием привычных магазинов, однако значительный разрыв с допандемийным 2019 г. сохранится еще долго.

Трафик крупных торговых центров по всей России начал восстанавливаться, пишет Коммерсантъ. Показатель Mall Index в России в апреле-середине мая в среднем вырос на 3% год к году, следует из данных Focus Technologies. Значительнее всего — на 7% — увеличился трафик крупных торгцентров площадью более 40 тыс. кв. м. В небольших и средних объектах (от 5 тыс. до 40 тыс. кв. м) прирост был незначительный — всего 1%.

Этот тренд проявляется во всех крупных городах страны, что связано с открытием новых магазинов российскими и турецкими ритейлерами на месте точек продаж ушедших из страны западных брендов. От их ухода больше всего пострадали крупные торгцентры, так как в некоторых таких объектах иностранные сети занимали до 50% арендопригодной площади. Эксперты поясняют, что, с одной стороны, небольшие ТЦ более устойчивы в кризисные периоды, с другой — у таких объектов, в отличие от крупных торгцентров, рост трафика ограничен.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько подтверждает, что сейчас новые магазины открывают в основном российские и турецкие сети:

Выхода иранских, индийских, корейских и других брендов, как заявлялось год назад, мы пока не видим.

Любые открытия обеспечивают прирост трафика: покупатели приходят хотя бы посмотреть на новые форматы, рассказывал DK.RU. Потребители часто остаются разочарованы новыми концепциями и, как следствие, такие объекты не приводят к существенному улучшению показателей торгцентров. Президент Magic Group Александр Перемятов не заметил ожидаемого оживления после открытия части магазинов Inditex под новыми вывесками. «На момент открытия этих точек продаж был небольшой всплеск интереса покупателей, но сейчас он сошел на нет», — говорит он.

Сейчас основная активность связана с изменением в структуре собственников существующих торгцентров, чему способствует, в частности, уход с российского рынка иностранных владельцев. Дальнейший потенциал крупных торгцентров зависит от скорости и объемов замещения ушедших ритейлеров. Если позитивные тенденции сохранятся, то в этом году их посещаемость может вырасти на 1–3% к прошлому году, в то время как разрыв с уровнем 2019 г. сохранится на уровне 25–27%, говорит гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин:

Трафик торгцентров до докризисного уровня никогда не восстановится, так как сейчас в принципе меняются форматы торговли. Ключевым показателем для рынка торговой недвижимости является не трафик, а товарооборот объектов. Серьезного восстановления к уровню 2019 г. в сопоставимых ценах и количествах позиций в чеках пока не произошло, а выручка у ритейлеров растет за счет увеличения цен.

Инвесторы позитивно восприняли наметившиеся признаки оживления в сегменте торговой недвижимости. Согласно прогнозам NF Group, в этом году объем вложений в подобные объекты превысит 80–90 млрд руб., став рекордным как минимум с 2017 г. Относительно 2022 г. этот показатель может вырасти более чем в два раза. Аналитики NF Group замечают, что ранее на рынке торговой недвижимости заключались преимущественно сделки, подразумевающие приобретение земельных участков для строительства новых объектов, писал DK.RU.