Что общего у ювелирной и тяжелой промышленности? Мнение вице-президента CHAMOVSKIKH

26 мая предприниматели отметили профессиональный праздник. В крупнейших городах страны прошли официальные мероприятия, по традиции ставшие площадкой для диалога бизнеса, промышленности и власти.

В День российского предпринимательства продукцию Chamovskikh можно было увидеть в рамках сразу двух деловых событий: в Екатеринбурге во время торжественного вручения премии «Номер один» , организованной СОСПП и УТПП, и на торжественном собрании, посвященном 30-летию Союза промышленников и предпринимателей в Челябинске.

Ювелирная реконструкция «Ковчег Завета»

Речь идет о бизнес-сувенирах, многие из которых украшают кабинеты руководителей системообразующих предприятий страны. Вице-президент Chamovskikh Юрий Толмачев рассказал, чем ювелирные аксессуары привлекают серьезных людей:

— Более 27 лет наш ювелирный дом создает эксклюзивные украшения. При таком подходе мы, конечно, очень требовательны к качеству. И люди, которые привыкли работать на максимально высокий результат, это видят. Если вы руководите крупным предприятием, ни одна деталь не остается незамеченной. Это первое.

Второе, на что обращают внимание в бизнес-сувенирах Chamovskikh, — передовые технологии. Собственное высокотехнологичное производство полного цикла позволяет разрабатывать, патентовать и внедрять уникальные решения. И тот, кто разбирается в производственных процессах и сложных механизмах, это высоко ценит.

Третий аспект, который характеризует ювелирные аксессуары, — креативность. Работая даже над индивидуальным корпоративным проектом, дизайнеры привносят что-то новое, при этом оставаясь в рамках брендбука.

Но самое главное, что нас объединяет, — это стремление развивать свою отрасль и готовность брать ответственность за ее будущее.

Отметим, что Chamovskikh регулярно поддерживает инициативы СОСПП, в числе которых премия «Номер один» и благотворительный аукцион Екатерининская Ассамблея. Кроме того, ювелирный дом является членом УТПП, а его глава Александр Чамовских — председателем профессионального объединения «Гильдия ювелиров Урала».

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