Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.05
80,68
86,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Игорь Данилов принял решение покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО»

Игорь Данилов принял решение покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО»
Иллюстрация: страница Игоря Данилова во ВКонтакте

Он решил написать заявление «по собственному» из-за негативных слухов вокруг него. Потому что они дестабилизируют работу коллектива в преддверии важных мероприятий для выставочного центра.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

В «Екатеринбург-ЭКСПО» произошла смена руководства. Предыдущий глава МВЦ Игорь Данилов уволился. Врио гендиректора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (АО «Уральский выставочный центр») стала Наталья Варламова. До этого она занимала должность операционного директора центра.

«Сегодня я принял решение покинуть ЭКСПО. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра подготовиться к проведению таких значимых мероприятий, как «Иннопром» и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность. Сегодня коллектив «Екатеринбург-ЭКСПО» состоит из настоящих профессионалов. И мой уход не окажет негативного влияния на выстроенные процессы по организации и проведению событий мирового уровня. Исполнять обязанности руководителя АО «УВЦ» будет Наталья Варламова, занимающая должность операционного директора. Которая, я уверен, сможет достойно организовать работу выставочного центра. Пару недель планирую посвятить поездкам по конгрессно-выставочным центрам России, о которых слышал, но в которых пока не был. А потом снова в строй»,  написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Игорь Данилов возглавил «Екатеринбург-Экспо» в конце 2016 г. При нем выставочный комплекс стал центром деловых и развлекательных мероприятий международного уровня на Урале и в Сибири. Топ-менеджер разработал методику оценки влияния конгрессно-выставочных мероприятий на экономику Свердловской области. Ее планируют масштабировать на все регионы РФ.

24 июня на юбилейном годовом собрании Российского союза выставок и ярмарок Игоря Данилова единогласно избрали в президиум объединения. В этом статусе он планировал развивать выставочную и событийную отрасль страны, участвовать в совершенствовании законодательной базы и стандартизации сферы выставочной и ярмарочной деятельности.

Читайте также на DK.RU: «Выживать мы должны собственными силами, поэтому и бежим навстречу мероприятиям».

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидийЭксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсахЗолото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
  • «Коллеги строят хорошо, но мы стремимся дать покупателю продукт со знаком плюс»«Коллеги строят хорошо, но мы стремимся дать покупателю продукт со знаком плюс»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.