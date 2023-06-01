Игорь Данилов принял решение покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО»

Он решил написать заявление «по собственному» из-за негативных слухов вокруг него. Потому что они дестабилизируют работу коллектива в преддверии важных мероприятий для выставочного центра.

В «Екатеринбург-ЭКСПО» произошла смена руководства. Предыдущий глава МВЦ Игорь Данилов уволился. Врио гендиректора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (АО «Уральский выставочный центр») стала Наталья Варламова. До этого она занимала должность операционного директора центра.

«Сегодня я принял решение покинуть ЭКСПО. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра подготовиться к проведению таких значимых мероприятий, как «Иннопром» и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность. Сегодня коллектив «Екатеринбург-ЭКСПО» состоит из настоящих профессионалов. И мой уход не окажет негативного влияния на выстроенные процессы по организации и проведению событий мирового уровня. Исполнять обязанности руководителя АО «УВЦ» будет Наталья Варламова, занимающая должность операционного директора. Которая, я уверен, сможет достойно организовать работу выставочного центра. Пару недель планирую посвятить поездкам по конгрессно-выставочным центрам России, о которых слышал, но в которых пока не был. А потом снова в строй», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Игорь Данилов возглавил «Екатеринбург-Экспо» в конце 2016 г. При нем выставочный комплекс стал центром деловых и развлекательных мероприятий международного уровня на Урале и в Сибири. Топ-менеджер разработал методику оценки влияния конгрессно-выставочных мероприятий на экономику Свердловской области. Ее планируют масштабировать на все регионы РФ.

24 июня на юбилейном годовом собрании Российского союза выставок и ярмарок Игоря Данилова единогласно избрали в президиум объединения. В этом статусе он планировал развивать выставочную и событийную отрасль страны, участвовать в совершенствовании законодательной базы и стандартизации сферы выставочной и ярмарочной деятельности.

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