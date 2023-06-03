Дом-музей «Живой очаг» в Пицунде: погружение в культуру абхазов

Познать национальные традиции и пообедать хашламой с видом на вечный огонь, в пяти метрах от могилы создателя музея. Такое возможно только в Абхазии.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем об уникальном частном музее в Абхазии. Про красоты этой страны написано много, а вот место, где можно буквально погрузиться в традиционный быт абхазских семей, мало кому известно.

Юлия Гиммельфарб, маркетолог:

— В Абхазии в первую очередь туристам предлагают экскурсии по природным красотам. Действительно, знакомство с озером Рица, Гегским водопадом, а также рафтинг по реке Бзыбь и Новоафонские маршруты запоминаются надолго. Недаром, наверное, каждый гость Абхазии согласен с легендой, что этот райский уголок изначально Господь припасал для себя — так он хорош!

Но все-таки, изучая предложения туристических агентств, мне не хватало посещения места, где можно было бы постичь культуру и традиции абхазов. Такое место нашлось случайно.

На остановке маршрутки возле Большого Пицундского храма притулился застенчивый, уже порядком выцветший штендер: «Посетите дом-музей национальных традиций Абхазии. Дом-музей Хецуриани».

Так как в путеводителе я его не обнаружила, то поняла, что музей частный. А это означало, что визит будет неформальный и непременно с открытиями. Так и оказалось. План посещения Пицунды был мгновенно изменен — мои спутники поехали на пляж, а я, сговорившись с таксистом за 150 руб., покатила в музей. За два часа пребывания я получила такой калейдоскоп впечатлений, который стоил нескольких дней в Абхазии.

Музей расположен в частном доме, принадлежащему сейчас наследникам основателя, народного умельца Георгия Ясоновича Хецуриани. Всю жизнь Георгий Ясонович, родившийся в Грузии и переехавший в Абхазию в 1952 г., увлекался фотографией и собирал старинные вещи. Многие знакомые Георгия знали об этом и везли экспонаты из разных уголков своей Родины. Попадая в это место, сразу погружаешься не только в историю и культуру абхазского народа, но и в прошлое Страны Советов, и в традиционное гостеприимство кавказской семьи.

На первом этаже музея — артефакты из разных районов Абхазии, связанные с земледелием, скотоводством, виноделием, ведением хозяйства, бытом. Походное жилище абхазского охотника, в котором вязанка хвороста под головой служит условным будильником — сон на подушке из ветвей чуток; молебное место, указывающее на верность маршрута и благословляющее путника; средства передвижения: горные — и равнинные арбы, волокуши, сани и другие, не менее любопытные экспонаты с описанием.

Походное жилище абхазского охотника



Бар-буфет и молебное место

Есть и уникальные личные вещи Александра Петровича Ольденбургского: фаэтон, смеситель 1906 г. из дворца, вполне внешне конкурирующий с современным и ряд других.

Карета принца Ольденбургского



Смеситель из дворца принца Ольденбургского

Профессиональный военный, генерал Александр Ольденбургский ведал санитарным состоянием российской армии и вошел в историю как основатель Императорского института экспериментальной медицины в Петербурге и климатического курорта в Гаграх. В этом городе он благоустроил курортные зоны, пляжи, разбил парки и открыл в 1904 г. школу, которая действует до сих пор.

В этой школе №2 (г. Гагра, ул. Генерала Дбар, 1) учились до приезда в Екатеринбург мои институтские друзья. Разглядывая их фото, я дивилась архитектуре здания: кружевным балконам, величественному крыльцу, башенке с панорамным окном, выходящим на море и бьющему с того же 1904 года фонтану во дворе. Он работал всегда! Эстетика школы, яркое солнце, зеленые пальмы во дворе и расслабленные дети многонациональных классов были из какой-то другой реальности.

Школа № 2, источник: https://gagra.biz/shkola-2/

Экспозицию первого этажа музея «Живой очаг» дополняют фотографии — сцены из жизни абхазов, а на втором посетитель знакомится с красочной галереей дореволюционных рекламных фото: томных барышень и нарядных детей. С женской точки зрения в коллекции второго этажа произвела впечатление деревянная кровать — а-ля-альков для пары: в изножье крепится люлька и молодая мать может укачивать дитя, не покидая ложа. Ну, а с журналистской — мохнатая чернильница, сделанная из копыта белого козла.

Кровать для молодой семьи с подвесной люлькой

Чернильница из копытца козла

Туристов встречает нынешняя хозяйка дома Нана — дочка Георгия Ясоновича. Пока я буду обследовать музей, она приготовит обед, блюда выбираем по меню: наваристая хашлама, баклажаны с сыром и мясом, ёка (закуска из лаваша), аппетитное лобио…

После экскурсии угощение можно будет отведать во дворе, с видом на мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка села Лидзава и горного села Агви — родине Георгия Хецуриани.

А также с видом на памятный стенд первым комсомольцам, устанавливавшим в Абхазии советскую власть. Лица этих ребят, напечатанные на принтере, давно расплылись от попадающих на них годами осадков, в них уже и не вглядеться, но в этом какой-то особый колорит эпохи «давно минувших дней».



Доска памяти погибших в Великой Отечественной войне

Каждый год на День Победы Георгий, бывший фронтовик, собирал во дворе ветеранов и молодежь, зажигал огонь памяти, при том что природного газа здесь нет. Хотя, признаться, впечатления довольно необычные, эдакая фантасмагория: обед с видом на вечный огонь, мемориал, мандариновый сад и могилу основателя музея. К слову, в этом дворе можно снять жилье в гостевом доме и, когда созревают фрукты, лакомиться ими бесплатно. Или купить мандарины во время экскурсии по гуманной цене.



Стадии созревания местного граната

В 1994 г. Георгий Ясонович скончался и завещал похоронить себя возле своего детища. В нескольких метрах от дома прямоугольный могильный камень, здесь же дети катаются по двору на великах, здесь же обедают гости и готовят в летней кухне хозяева.

Как я выяснила, это традиционный вид абхазского захоронения: благодаря ему дом и земля остаются в семье, ведь сложно продать «дом со склепом». Ну, а на потомков, которым завещан и дом-музей, это накладывает обязательства содержать такое хозяйство на частные деньги, но семья с этой задачей с честью справляется. Хотя это очень тяжело! Вкусная кавказская еда, богатая — около 2000 экспонатов — экспозиция, познавательная беседа с Наной… Как важно, что наследники сохраняют память и как интересно это нам, гостям Абхазии. Знакомство с историей и традициями иного государства, города, местности всегда несет в себе радость открытия новых земель и сближения с людьми другой культуры. Ведь хоть во времена футуролога Станислава Лема, хоть в эпоху GPT-ботов человеку нужен человек!

Обязательно приезжайте в этот по-настоящему уникальный и колоритный дом — музей. Думаю, больше нигде вы такого не встретите. Хозяйке Нане можно позвонить заранее по WhаtsАрp: +7(940) 994 15 92

Адрес: Абхазия, город Пицунда, с. Лдзаа, ул. Адамия, 3

Фото: Юлия Гиммельфарб

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