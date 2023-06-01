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Летний парк «Уралмаш» недобрал голосов для федерального финансирования

Летний парк «Уралмаш» недобрал голосов для федерального финансирования
Иллюстрация: DK.RU

Для реконструкции за счет средств из бюджета он должен был набрать не менее 250 тыс. голосов на всероссийском голосовании. А набрал всего 85 тыс. Впрочем, для Екатеринбурга и это рекорд.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Екатеринбург не получит федеральное финансирование на благоустройство парков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Городу не удалось набрать необходимые 250 тыс. голосов для включения в проект. В проекте участвовало несколько парков Екатеринбурга и области, уралмашевский лидировал. Он набрал 85 тыс. голосов.

При этом в целом в Свердловской области участие в голосовании приняло более 840 тыс. человек из 55 муниципалитетов, что стало рекордным показателем за все три года проведения онлайн-кампании, сообщает «Ъ-Урал».

По данным департамента информационной политики, самыми активными и заинтересованными в благоустройстве своих городов, набравших в ходе голосования свыше 200% голосов, стали жители Волчанска, Талицы, Красноуфимска, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Арамили, Алапаевского района, Верхнего Тагила, Среднеуральска и Верхотурья.

Мы сделали большое и очень важное для создания комфортной среды в нашем регионе дело, благодаря которому в городах Среднего Урала появится еще больше новых мест отдыха и центров притяжения жителей,— отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, в прошлом году лидерами народного голосования в Екатеринбурге стали Преображенский парк в Академическом районе и Летний парк на Уралмаше. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

Напомним, что парк Энгельса на Уралмаше закрыли на реконструкцию. Он тоже участвовал в гонке за бюджет, но его будут реставрировать за счет частных средств. Преображением парка займется «УГМК-Агро».

В рамках благоустройства в парке сделают новую детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтируют освещение и систему ливневой канализации. Кроме того, будут срублены 20 аварийных деревьев и посажено около 1 тыс. новых растений. Также спустя почти 10 лет отсутствия на свое место вернется отреставрированный локомотив 157С-063.

Читайте также на DK.RU: «Парк «Уралмаш» не станет вторым парком Маяковского». Планы по реконструкции территории.

Автор: Татьяна Юстус
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