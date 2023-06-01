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В Екатеринбурге открылся спорткомплекс «Калининец»

В Екатеринбурге открылся спорткомплекс «Калининец»
Иллюстрация: страница «Калининца» во ВКонтакте

Кроме бассейна, здесь работают хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Что еще готово к Универсиаде?

#СПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге официально открылся спортивный комплекс «Калининец». Это главный объект Международного фестиваля университетского спорта. В церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, сообщает URA.RU.

Я искренне радуюсь вместе с вами открытию грандиозного сооружения, которого нет у нас больше во всей стране. Желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитанники — олимпийские чемпионы, — сказал глава региона.

В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион.

«Уже совсем скоро на стадионе будут проходить учебные и тренировочные занятия отделений спортивных школ по легкой атлетике, городские, региональные, всероссийские и международные соревнования. Все секции стадиона оборудованы современными спортивным оборудованием. Здесь можно будет заниматься всеми видами легкой атлетики. Стадион включает в себя: беговые дорожки длиной 400 метров, секторы для прыжков в длину, для прыжков в высоту, для прыжков с шестом, секторы для всех видов метаний, а также административно-бытовой корпус с помещениями для обслуживания соревнований самого высокого уровня», — сообщается на странице «Калининца» в социальных сетях.

В день открытия все жители города приглашаются посетить аллею спорта напротив Спортивного павильона. С 10:00 до 13:00 будут работать площадки: центра тестирования ГТО, спортивная школа № 19, спортивная школа № 16, аттракционы, которые работают с 10:00 до 16:00, аниматоры и фотозоны. Вход на трибуны и алею спорта свободный.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге в августе. Это замена Универсиады, которую FISU перенесла на неопределенный срок.

Напомним, что в начале года в мэрии рассказали, что осталось достроить к фестивалю, который пройдет вместо Универсиады.

На Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа вместо летней Универсиады, приедут 5 тыс. спортсменов. Как рассказала во время пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, большая часть объектов уже готова к проведению соревнований. Их строительство из-за введенных санкций велось в непростых условиях.

Уже готовы к соревнованиям:

  • Дворец самбо в Верхней Пышме,
  • два футбольных поля рядом со стадионом «Уралмаш»,
  • академия волейбола имени Николая Карполя,
  • спортивный центр Уральской футбольной академии.
  • Центр художественной и эстетической гимнастики,
  • Дворец Дзюдо.

Читайте также на DK.RU: Универсиаду переосмыслили. В каком формате пройдут соревнования в Екатеринбурге.

Автор: Татьяна Юстус
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