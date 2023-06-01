Новый сезон – новые законы. Что изменится с 1 июня?

Данные россиян соберут в Единую биометрическую систему без личного согласия. Продажу вейпов снова запретят, но разрешат использовать собственный товарный знак.

С 1 июня 2023 г. банки и государственные органы будут обязаны передавать в Единую биометрическую систему данные россиян, а именно изображение лица и запись голоса. Согласие граждан для этого требоваться не будет, но желающие имеют право отказаться от передачи биометрических данных: сделать это можно в письменной форме через МФЦ. О передаче биометрических данных должны будут уведомить в течение 30 дней.

С 1 июня введут ограничения продажи вейпов и кальянов. Торговые точки с никотинсодержащей продукцией исчезнут с ярмарок и выставок. Запретят продавать вейпы и кальяны также дистанционно и при помощи автоматов. Теперь приобрести подобный товар станет возможным только в стационарных магазинах и павильонах. Сообщения с новыми правилами рассылал один из крупных продавцов систем нагревания табака: «Мы больше не сможем доставлять устройства по вашему адресу. Вы можете заказать устройства с доставкой до 31 мая включительно». В компании напомнили, что с 1 июня также запрещается открытая выкладка устройств в магазинах.

С 28 июня россияне и граждане иностранных государств получат право использовать собственный товарный знак. Ранее таким правом обладали только юридические лица. А вот минимальный взнос по ипотеке в России начнет постепенно повышаться. Уже с 1 июня ставку поднимут на 20%, следующее повышение произойдет 1 января 2024-го, когда порог увеличат еще на 30%.

Также с июня инспекторы ГИБДД получат право проверять легковые автомобили на наличие устройства экстренного вызова оперативных служб «ЭРА – ГЛОНАСС». Если в автомобиле такой системы не окажется, владельцу будет грозить штраф до 50 тыс. руб.

Еще одна плохая новость для автолюбителей, решивших избежать встречи с Москвичом методом параллельного импорта (читайте на DK.RU). С 1 июня 2023 г. по 1 февраля 2024 г. в Россию будет запрещено ввозить автомобили в упрощенном порядке из дружественных стран, в том числе стран ЕВРАЗЭС.

А вот медико-социальную экспертизу (МСЭ) вскоре можно будет проходить дистанционно, онлайн. Воспользоваться данным правом разрешат гражданам, не согласным с вердиктом местного бюро МСЭ и желающим привлечь региональных или федеральных специалистов для пересмотра вынесенного решения.