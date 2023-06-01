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Wildberries внедрила автоматический возврат средств за доставку бракованных товаров

Wildberries внедрила автоматический возврат средств за доставку бракованных товаров
Иллюстрация: РБК

Чтобы вернуть средства, списанные за возврат, покупателю нужно вернуть бракованный товар менеджеру пункта выдачи или курьеру. Возврат придет только после того как товар вернут на склад.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Wildberries станет возвращать средства, списанные с покупателя за бракованный товар. Для этого покупателю нужно вернуть бракованный товар менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав при этом на дефект. После того как товар поступит на склад, где подтвердят наличие брака, стоимость обратной доставки будет автоматически возвращена на баланс в личном кабинете покупателя. Эти средства можно будет перевести на банковскую карту или использовать для покупок.

Теперь покупателям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат. Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что компания не собирается отменять платный возврат товаров. По ее словам, эта функция позволяет соблюдать баланс интересов покупателей и продавцов. 

Ранее Wildberries сообщил о потере 650 млн руб. из-за нелегальной рекламы. В мошеннической схеме было задействовано более 300 продавцов, для преступных действий они использовали ботов Telegram. Преступников обяжут возместить платформе все расходы, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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