В Екатеринбурге открывается первый в своем роде итальяно-японский ресторан

Заведение начнет работать на ул. Малышева, в меню будет представлена классика итальянской и японской кухонь, в дополнение — обширная барная карта с коктейлями.

В Екатеринбурге откроется первое заведение с японско-итальянской кухней. Itamesh kitchen будет работать на ул. Малышева, 249, в меню будут неаполитанская пицца, паста собственного приготовления и свежие роллы. Также гостей будет ждать обширная барная карта с большим выбором коктейлей.

Концепцию заведения авторы описывают так: «Итальянская кухня с японскими мотивами».

Новое заведение примет гостей в середине лета, более подробные детали пока держатся в секрете.

Как писал DK.RU несколько дней назад, также новый ресторан открывается на набережной Исети в Екатеринбурге. Заведение «Нино. Хинкали и Вино» предлагает гостям небольшое меню, с акцентом на классику грузинской кухни: хинкали и хачапури. Инициатор проекта — Арсен Асликян, экс-владелец кафе Lamadjo на Радищева, 1. Он вышел из этого бизнеса в сентябре 2022 г.

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