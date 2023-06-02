В кабинете и дома у свердловского мэра проходят обыски

Официальных комментариев пока нет ни со стороны мэрии, ни со стороны МВД. СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что дело может быть связано с управляющей компанией.

Сегодня, 2 июня, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции проводит обыски дома и в рабочем кабинете главы Каменского городского округа Сергея Белоусова.

По неофициальной информации, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В приемной Сергея Белоусова ситуацию не комментируют, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал проверить эту информацию на соответствие действительности.

ЕАН, ссылаясь на собственные источники, пишет, что ситуация может быть отчасти связана с ООО, занимающимся управлением и эксплуатацией жилого фонда. Еще один предполагаемый эпизод связан с деятельностью на территории Каменского района бизнесмена, который объявлен в международный розыск, ведутся переговоры об его экстрадиции из ОАЭ.

Сергей Белоусов стал главой Каменского городского округа в 2012 г., он победил на прямых выборах. В октябре 2016-го его переизбрали по решению конкурсной комиссии (так называемая «советская схема»), в 2021 г. полномочия были пролонгированы.

Напомним, минувшей весной в Свердловской области сменился глава Следственного комитета. Исполняющим обязанности главы СУ СКР по Свердловской области был назначен полковник юстиции Анатолий Надбитов.

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