Из Екатеринбурга пускают дополнительные поезда на юг страны

Составы будут доставлять уральцев в Анапу, Адлер и Новороссийск, стоимость билетов в плацкартный вагон стартует с 6 565 руб. Время в пути превышает двое суток.

Из Екатеринбурга на юг России запускают три дополнительных железнодорожных рейса. Эти составы будут все лето возить свердловчан к Черному морю, в Анапу, Новороссийск и Адлер. Также составов на южные направления станет больше из Тюмени, Приобья и Нижневартовска.

Стоимость проезда из Екатеринбурга в Адлер в середине июня составляет от 6 945 руб. в плацкарттном вагоне до 12 245 в купе. Билеты до Анапы на 20 июня стоят 7 549 – 10 147 руб., в Новороссийск — от 6 565 руб. до 7 743 руб.

Напомним, минувшей весной стало известно, что в расписании Кольцово появились новые рейсы в Сочи. С 25 апреля по направлению стала летать авиакомпания NordStar, с 1 июня число рейсов по маршруту было увеличено.

Кроме того, с конца мая в расписании аэропорта появились прямые перелеты в Петропавловск-Камчатский.