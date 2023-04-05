Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.04
79,35
86,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новые прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Караганду появятся в расписании Кольцово

Новые прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Караганду появятся в расписании Кольцово
Иллюстрация: ru.freepik.com

География полетов из Екатеринбурга стремительно меняется. Рассказываем, куда теперь можно улететь из столицы Урала без пересадок.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Red Wings запускает прямые рейсы в Караганду с 30 апреля. Авиакомпания будет летать туда по воскресеньям, а обратно — по понедельникам один раз в неделю. Стоимость билета около 13 тыс. руб.

Авиакомпания NordStar запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи с 25 апреля. В мае перелеты запланированы по вторникам, а цена на билеты туда-обратно начинается от 15 тыс. руб.

С 1 июня компания планирует увеличить частоту рейсов. Улететь в Сочи можно будет и в четверг. Стоимость перелета начинается от 18 тыс. руб.

Напомним, что с 30 марта по четвергам из Екатеринбурга можно без пересадок долететь до Волгограда также с авиакомпанией NordStar.

Со 2 мая запускаются прямые рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск (Карелия). Их будет выполнять авиакомпания «Северсталь Авиа» на самолетах CRJ 200. Также в мае будут запущены прямые рейсы из Кольцово в Горно-Алтайск.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о том, что в ближайшее время из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами.

Кроме того, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.  

Читайте также на DK.RU: В Свердловской области снова можно получить загранпаспорт на 10 лет.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Совместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской областиСовместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской области
  • «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»
  • СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеровСберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров
  • Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.