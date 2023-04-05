Новые прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Караганду появятся в расписании Кольцово

География полетов из Екатеринбурга стремительно меняется. Рассказываем, куда теперь можно улететь из столицы Урала без пересадок.

Red Wings запускает прямые рейсы в Караганду с 30 апреля. Авиакомпания будет летать туда по воскресеньям, а обратно — по понедельникам один раз в неделю. Стоимость билета около 13 тыс. руб.

Авиакомпания NordStar запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Сочи с 25 апреля. В мае перелеты запланированы по вторникам, а цена на билеты туда-обратно начинается от 15 тыс. руб.

С 1 июня компания планирует увеличить частоту рейсов. Улететь в Сочи можно будет и в четверг. Стоимость перелета начинается от 18 тыс. руб.

Напомним, что с 30 марта по четвергам из Екатеринбурга можно без пересадок долететь до Волгограда также с авиакомпанией NordStar.

Со 2 мая запускаются прямые рейсы из Екатеринбурга в Петрозаводск (Карелия). Их будет выполнять авиакомпания «Северсталь Авиа» на самолетах CRJ 200. Также в мае будут запущены прямые рейсы из Кольцово в Горно-Алтайск.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о том, что в ближайшее время из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами.

Кроме того, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.

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