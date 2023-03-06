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В Свердловской области снова можно получить загранпаспорт на 10 лет

В Свердловской области снова можно получить загранпаспорт на 10 лет
Иллюстрация: DK.RU

В регионе возобновили выдачу биометрических загранпаспортов. В январе 2023 г. спрос на документ в регионе вырос на 23,4%, тут же начались проблемы с их оформлением.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В Свердловской области возобновляют выдачу 10-летних загранпаспортов. Оповещения об этом поступили жителям региона от сервиса Госуслуги.

Напомним, процесс выдачи биометрических загранпаспортов существенно затормозился в январе этого года. О причинах ничего не сообщалось, люди узнавали о том, что не смогут получить свой 10-летний загранпаспорт из сообщений во все тех же Госуслугах.

В феврале в Гознаке заявили, что проблемы связаны с повышенным спросом на получение документа. На производство загранпаспортов не хватало микросхем.

Производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца, — сказали в Гознаке.

Как писал DK.RU, все это время оформить загранпаспорт на пять лет, без встроенных микрочипов, можно было в обычном порядке.

Напомним, международных направлений перелетов из Екатеринбурга, существенно сократившихся за пандемию и первую половину 2022 года, становится все больше. Лоукостер «Победа» должен запустить прямые рейсы из Кольцово в Анталью с 1 июня. С осени 2023 г. «Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт на Гоа

Автор: Александра Клименко
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