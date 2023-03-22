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Из Кольцово запустят еще один рейс для внутренних туристов

Из Кольцово запустят еще один рейс для внутренних туристов
Иллюстрация: wikipedia.org

Возобновятся прямые перелеты из Екатеринбурга в Волгоград. Рейсы будет выполнять авиакомпания NordStar на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

С 30 марта долететь из Екатеринбурга до Волгограда можно будет без пересадок. Раз в неделю по этому маршруту будет выполнять рейсы авиакомпания NordStar.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться по четвергам: вылет из Екатеринбурга запланирован в 16.30, обратный рейс из Волгограда — в 18.30 по местному времени. Время в полете составит 2 часа 30 минут, будут задействованы самолеты Boeing 737-800.

Ранее DK.RU писал, что список городов России, куда можно улететь без пересадок из Екатеринбурга, расширяется. Так 2 мая отправится первый самолет в Петрозаводск (Карелия). Выполнять полеты будет авиакомпания «Северсталь Авиа» на самолетах CRJ 200. Также в мае будут запущены прямые рейсы из Кольцово в Горно-Алтайск.

Кроме этого, с 29 марта «Руслайн» начнет выполнять рейсы из второго по численности населения города ХМАО Нижневартовска в Екатеринбург. Полеты запланированы дважды в неделю — по средам и субботам, на 75-местных самолетах Canadair Regional Jet. А «Аэрофлот» планирует увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи.

Читайте также на DK.RU: Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Тегеран, в «листе ожидания» — Хайнань и Лангкави

Автор: Елизавета Порошина
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