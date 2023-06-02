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Red Wings откладывает запуск прямых рейсов в Грузию

Red Wings откладывает запуск прямых рейсов в Грузию
Иллюстрация: Red Wings

Самолеты Москва—Кутаиси должны были делать три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. 15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

#НОВОСТИ

Авиакомпания Red Wings отложила на две недели запуск прямых рейсов в Грузию, первый полет по данному направлению переносится на 15 июня. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР), билеты по этим рейсам пока не продаются. Изначально Red Wings должна была начать полеты 2 июня. С чем связан перенос, в АТОР не уточнили. 

Согласно новому расписанию, рейсы Сочи — Тбилиси — Сочи начнутся 15 июня. Их будут выполнять дважды в неделю: по вторникам и четвергам. С 16 июня самолеты начнут летать по маршруту Москва— Кутаиси. По этому направлению запланированы три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также ввел безвизовый режим для грузинских граждан. Это вызвало волну протестов грузинской оппозиции. Глава государства Саломе Зурабишвили даже объявила бойкот Georgian Airways из-за восстановления полетов в Москву. Первой разрешение на выполнение рейсов в республику Грузия выдала российской авиакомпании «Азимут», рассказывал DK.RU. Компания стала первым с 2019 г. российским авиаперевозчиком, допущенным к полетам в страну.

Автор: Андрей Широков
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