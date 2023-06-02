Немецкий Otto продает 47 тыс. кв. м складов в Тверской области

Топ-менеджер Multicold в мае стал гендиректором компании, на балансе которой находится один из складов Otto. Эти склады на момент продажи не были заполнены арендаторами.

Немецкий онлайн-ритейлер Otto продал все свои активы в России, к которым относились два складских комплекса площадью 47 тыс. кв. м в Тверской области, собственником стала российская компания Multicold. Как пишет Коммерсантъ, топ-менеджер Multicold Алексей Митрохин в мае стал гендиректором ООО Бизнес Сервис, на балансе которого находится один из складов.

Multicold — сеть мультитемпературных распределительных центров, структура российского девелопера RAM Group. Общая площадь складов Multicold в московском регионе, по данным сайта компании, — 185 тыс. кв. м.

Как сообщили изданию эксперты, бывшие склады Otto на момент сделки не были заполнены арендаторами. Однако после покупки Multicold сдал 7 тыс. кв. м в одном из комплексов интернет-ритейлеру Ozon. Рыночная стоимость объектов, по оценке экспертов рынка недвижимости, составляет 2,3 млрд руб. Однако новый владелец мог приобрести их с дисконтом до 50%, что стало обычной практикой в сделках с активами уходящих иностранных компаний.

Otto Group работал в России с 1990 г. Компания продвигала бренды Otto, Bonprix и Quelle Russia, однако из онлайн-торговли ушла еще в 2018 г., закрыв онлайн-магазины Quelle и Otto, а в июле 2022 г. закрыла и Bonprix.

Leroy Merlin решил продать свои логопарки в России, рассказывал DK.RU. Местной сети нужны деньги на развитие. Компании принадлежат два объекта в Подмосковье площадью 130 тыс. кв. м и 140 тыс. кв. м. В Leroy Merlin не стали комментировать ситуацию. Сделка по продаже складов, вероятнее всего, пройдет в формате sale & leaseback: бывший владелец объекта остается его арендатором. Найти другого арендатора на такие большие площади сейчас крайне сложно, так что, скорее всего, Leroy Merlin продолжит ими пользоваться.