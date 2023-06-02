«Билайн» срезал длительность звонков для абонентов до получаса

Оператор сообщил, что делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, ситуации с которыми нередко бывают, например, у пожилых людей.

«Билайн» ограничил максимальную длительность звонков для абонентов в Москве. Раньше она составляла час, теперь — вдвое меньше, изменения начали действовать еще 26 мая. Информацию об ограничении длительности звонков Forbes подтвердил представитель «Билайна». Представитель оператора сослался на статистику, по которой только 0,6% абонентов оператора регулярно выполняют звонки от 30 минут:

Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на «залипшие» звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны. Это сделано в целях защиты абонентов в ситуации, когда после разговора абоненты не завершили вызов и он тарифицируется либо расходуется из пакета. В нескольких регионах лимит был установлен на уровне получаса и раньше. Право оператора устанавливать длину звонка закреплено в контрактах с абонентами.

Ограничение длительности звонков есть и у других операторов. Например, у «Мегафона» звонок может длиться 45 минут. Звонки абонентов Tele2 на сети других операторов ограничены получасом, внутри сети лимитов по продолжительности звонка для них нет, — пояснил введение ограничений представитель Tele2. Он отметил, что такие ситуации с «залипшими звонками» бывают, например, у пожилых людей.

Несколькими месяцами ранее «Билайн» зарегистрировал новый товарный знак в виде буквы «б», рассказал DK.RU. Изначально компания хотела использовать логотип только со строчной буквой «б» и точкой, однако при регистрации потребовалось добавить шар «Билайна» в черно-желтую полоску.