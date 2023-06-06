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Прокуратура внезапно обжаловала приговор по делу Евгения Ройзмана

Прокуратура внезапно обжаловала приговор по делу Евгения Ройзмана
Иллюстрация: DK.RU

6 июня должен был вступить в силу приговор, вынесенный экс-мэру Екатеринбурга. Это влекло за собой снятие запрета на пользование средствами связи, интернетом, посещение публичных мероприятий.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга по делу Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) о дискредитации Вооруженных Сил РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). 5 июня апелляционная жалоба поступила в Свердловский областной суд.

Пока не понимаю, какой в этом смысл, потому что приговор суда на 100% удовлетворял требования прокурора, — говорит адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов (цитата по e1.ru).

Дата судебного заседания пока не назначена.

Решение суда по делу Евгения Ройзмана было оглашено 19 мая. Политика оштрафовали на 260 тыс. руб., как и запрашивала сторона обвинения (сторонники экс-мэра собрали эту сумму меньше, чем за сутки). Евгений Ройзман отметил, что приговор стал для него неожиданостью и в нынешних условиях он воспринимает его как оправдательный. Также он прокомментировал работу своей защиты:

Блестящая работа, ни одного лишнего слова, отлично выстроенная стратегия. Они свою задачу выполнили полностью. Ну, а моя задача была в первую очередь не сесть, во вторую очередь не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях, что, я считаю, мне удалось. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, особенно жителей Екатеринбурга и вообще всех добрых людей.

Обжалование приговора означает, что Евгений Ройзман по-прежнему не сможет пользоваться телефоном, выходить в интернет и вести стримы, совершать пробежки.

Напомним, что на третье заседание суда по делу Ройзмана в Екатеринбург прибыл «звездный десант»: Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» (признана в России СМИ-иноагентом) Дмитрий Муратов, журналист, экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Они приехали поддержать политика. А Алла Пугачева и Наина Ельцина написали письма в его защиту.

Автор: Виктория Говорковская
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