«Интеррос» Потанина продал венчурный фонд «Восход» его топ-менеджерам

Известно, что по 10% компании принадлежит Константину Гибало и Артуру Мартиросову, а 80% фонда «Восход» — гендиректору Руслану Саркисову, который, как и сам Потанин, находится под санкциями ЕС.

В конце 2021 г. Владимир Потанин заявил о желании направить $1 млрд в технологические компании. Тогда же у «Интерроса» появился венчурный фонд «Восход» на 10 млрд руб., возглавил его Руслан Саркисов, которому с марта 2023 г. принадлежит 80% компании.В декабре 2022 г. Потанин оказался под блокирующими санкциями США вместе с семьей, «Интерросом» и купленным весной Росбанком. 19 мая 2023 г. под санкции США попали «Восход» и Саркисов.В результате в июне 2023 г. «Интеррос» продал управляющую компанию венчурного фонда «Восход» объемом 10 млрд руб. его топ-менеджерам.

Первым внимание на смену владельцев УК «Восход» обратил «Коммерсантъ». Представитель «Интерроса» сообщил изданию, что «сотрудничество компаний осуществляется в рамках договора». Сумму сделки стороны не раскрыли. Представитель УК «Восход» подтвердил эту информацию, подчеркнув, что под ее управлением остается фонд «Восход», в котором «Интеррос» — единственный вкладчик. Изменение структуры собственности в УК объяснили «работой по привлечению новых инвесторов». Известно, что и сейчас 80% компании принадлежит гендиректору Руслану Саркисову и по 10% — Константину Гибало и Артуру Мартиросову.

По мнению источника издания на инвестиционном рынке, сделка в отношении УК «Восход» исходно все же задумывалась как страховка от санкций. Продажа проходила по механизму MBO (management buyout), допускающему обратный выкуп актива.

По словам эксперта образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Влада Чуканова, с учетом санкций против «Восхода» сделку уже нельзя назвать попыткой скрыть фонд от санкционного удара, скорее всего, он на самом деле перешел под полное управление менеджмента, который получил больше свободы в принятии решений. В январе 2023 г. миллиардер перерегистрировал инвестиционные активы с Кипра на остров Русский во Владивостоке. Эксперты считают возможным обратный выкуп актива «в случае изменения политической ситуации».

с января 2023 г. российские миллиардеры стали еще богаче, рассказывал DK.RU. Самым богатым человеком остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с января 2023 г. увеличил состояние на $650 млн, до $29,2 млрд.