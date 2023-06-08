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Nasdaq позволила «Яндексу» сохранить листинг акций. Но торги пока не возобновят

Nasdaq позволила «Яндексу» сохранить листинг акций. Но торги пока не возобновят
Автор фото: Bekzhan Talgat. Иллюстрация: unsplash.com

ИТ-компания добилась отмены решения о делистинге акций с американской биржи: та учла в том числе планируемую реструктуризацию компании. Решение о приостановке торгов останется в силе.

#ЯНДЕКС#НОВОСТИ
Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании класса А, сообщила пресс-служба ИТ-компании. Уведомление о возможном делистинге «Яндекс» получил в марте 2023 г. 
NASDAQ учла аргументы, которые «Яндекс» привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — говорится в пресс-релизе.
Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги «Яндекса» продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции «Яндекса» торгуются в обычном режиме.

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Как сообщалось ранее, в рамках разделения на российскую и международную компании «Яндекс» предложит инвесторам выбрать из трех вариантов, а именно сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.

По информации Bloomberg, Yandex N.V. планирует создать новую международную структуру, которая будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и образовательных проектов.

 

Автор: Андрей Пермяков
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