Nasdaq позволила «Яндексу» сохранить листинг акций. Но торги пока не возобновят
ИТ-компания добилась отмены решения о делистинге акций с американской биржи: та учла в том числе планируемую реструктуризацию компании. Решение о приостановке торгов останется в силе.
NASDAQ учла аргументы, которые «Яндекс» привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — говорится в пресс-релизе.
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Как сообщалось ранее, в рамках разделения на российскую и международную компании «Яндекс» предложит инвесторам выбрать из трех вариантов, а именно сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.
По информации Bloomberg, Yandex N.V. планирует создать новую международную структуру, которая будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и образовательных проектов.