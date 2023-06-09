УОМЗ выпустил биржевые облигации на 2,5 млрд руб.

Облигации одного из крупнейших машиностроительных предприятий Екатеринбурга начали размещать на Московской бирже с 8 июня. Погашение запланировано через 10 лет с даты начала размещения.

Уральский оптико-механический завод им. Яламова (входит в холдинг «Швабе» ГК «Ростех») объявил о выпуске дополнительных биржевых облигаций. Их начали размещать на Московской бирже с 8 июня. Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.

Согласно данным на сайте предприятия, всего будет размещено 2,5 млн биржевых облигаций, номинальная стоимость каждой — 1 тыс. руб. Погашение биржевых облигаций запланировано через 3640 дней — то есть через 10 лет с даты начала размещения.

Уральский оптико-механический завод — одно из крупнейших машиностроительных предприятий Екатеринбурга. Занимается разработкой и производством оптико-электронных систем и комплексов военного назначения, а также развивает направление гражданского приборостроения — в частности, производит аппараты ИВЛ и тепловизоры. На гражданскую продукцию приходится доля в 13% от общего объема производства УОМЗ.

Как уже писал DK.RU, в феврале УОМЗ попал в десятый пакет санкций Евросоюза. Также завод находится под экспортными ограничениями правительства Японии.

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