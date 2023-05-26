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Уральские компании попали под новые санкции Японии

Уральские компании попали под новые санкции Японии
Иллюстрация: freepik.com

Ограничения введены для Уральского завода гражданской авиации, Уральского оптико-механического завода и компании «Промэлектроника» в качестве реакции на события на Украине.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Правительство Японии опубликовало новые списки компаний, в отношении которых решило ввести ограничения на фоне ситуации на Украине.

Так будут заморожены активы и введен запрет на проведение операций с капиталом для 17 физических лиц и 78 организаций из России. Из крупных федеральных компаний ограничения, в частности, введены для «МегаФона», «Камаза» и фонда «Сколково». Как пишет Justmedia.ru, также в список попал Уральский завод гражданской авиации

Еще один список — компании, которым правительство запрещает экспортировать товары, способствующие укреплению промышленного потенциала, и услуги. В список попало 80 организаций из России. В их числе — Уральский оптико-механический завод, а также ЗАО «Промэлектроника» и ООО «ТД Промэлектроника».

Ранее DK.RU писал, что Великобритания ввела санкции против 86 компаний и заморозила российские активы. Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. В числе тех, кто попал под ограничения — компании, связанные с «Росатомом»«Дом.РФ», «Северсталь» и Тинькофф-банк.

Также DK.RU рассказывал, что США и их союзники думают над полным запретом большей части экспорта в Россию

Читайте также на DK.RU: В десятый пакет санкций попали уральские заводы, в том числе УЗГА

Автор: Елизавета Порошина
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