К бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсмен

Вечером шахтеры согласились подняться на поверхность после двух дней забастовки под землей. Представители «Ростеха» постараются сохранить старый способ добычи руды подземным способом, развивая новый.

В поселке Малышева продолжается забастовка сотрудников градообразующего предприятия — «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» ГК «Ростех»). Как уже писал DK.RU, вчера более 80 работников предприятия отказались подниматься их шахты на поверхность в знак протеста против возможных массовых сокращений.

В сообщении пресс-службы «РТ-Капитал», которое поступило в редакцию DK.RU, говорится, что объективных причин для недовольства сотрудников нет — предприятие работает и не планирует закрываться, но будет переформатировано под современные реалии:

Шахта однозначно будет законсервирована, предприятие перейдет на открытый способ добычи, будет построена флотационная фабрика — такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия. Люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке методами прошлого века и не хотят перемен. Их страхи используют провокаторы, преследующие свои цели. Однако всем сотрудникам прииска необходимо понять: переформатирование неизбежно. Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам.

Сегодня утром в «Мариинский прииск» прибыл директор департамента управления активами «РТ-Капитал» Сергей Петрин вместе с министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным. Как добавили в пресс-службе «РТ-Капитал», они провели переговоры с участниками забастовки и договорились о подготовке соглашения по созданию рабочей группы, в которую войдут руководство предприятия, представители ответственных ведомств и сотрудников прииска.

Проверку трудовых прав работников «Мариинского прииска» начала прокуратура. Как пишет Justmedia.ru, к бастующим шахтерам спустился и.о. прокурора Асбеста Егор Плеханов: он узнал их требования и принял у них обращение. А сотрудники прокуратуры Свердловской области открыли на предприятии мобильную приемную.

Кроме этого, шахтеры обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Как подтвердил DK.RU пресс-секретарь омбудсмена, в настоящий момент она находится в Малышева и ждет встречи с работниками предприятия.

Обновлено в 19:10

Вечером стало известно, что рабочим удалось достичь соглашения с представителями «Ростеха» — они пообещали, что постараются сохранить старый способ добычи руды подземным способом, развивая новый. В итоге шахтеры согласились подняться на поверхность после двух дней забастовки.

Мы заверили коллектив, что о закрытии «Мариинского прииска» речь не идет — речь только о его развитии. В настоящий момент финансовое положение сложно назвать хорошим, и чтобы сократить убытки, нужно перейти на открытый способ добычи. После обсуждения с коллективом принято решение: чтобы сохранить потенциал шахты, рассмотреть вопрос об одновременной добыче руды и подземным, и открытым способом. Для этого необходимо провести дополнительные исследования, экономическое обоснование и разработку проекта, после этого выносить проект на обсуждение, — рассказал журналистам представитель «РТ-Капитал».

Напомним, Мариинский прииск — единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата. Он используется в оборонной промышленности, атомной энергетике и космической отрасли. Ранее DK.RU писал, что «Ростех» намерен построить новый завод на территории Малышевского месторождения изумрудов.