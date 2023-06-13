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Спрос арендаторов на помещения для торговли медленно восстанавливается

Спрос арендаторов на помещения для торговли медленно восстанавливается
Иллюстрация: Unsplash.com

Консультанты довольно перспективно оценивают будущее рынка торговой недвижимости: доля пустующих площадей снижается. Однако новые бренды пока неохотно развиваются на рынке.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Количество посетителей торговых помещений в Москве и Санкт-Петербурге в начале июня оказалось на 1-2% ниже, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Mall Index, который рассчитывает компания Focus Technologies. В то же время эти показатели на 24 и 26% ниже, чем до пандемии, в 2019 г. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев полагает, что спад будет краткосрочным и рынок вскоре начнет медленно расти.

В прошлом году в конце мая — начале июня на трафик влиял фактор отложенного спроса, сформировавшегося в апреле — начале мая, когда активность потребителей была минимальной,— рассуждает эксперт.

Консультанты довольно перспективно оценивают будущее рынка торговой недвижимости. Доля пустующих площадей снижается за счет новых открытий на месте якорных помещений, которые прежде занимали H&M, Uniqlo, M&S и другие международные бренды, покинувшие российский рынок. В то же время новые бренды пока неохотно развиваются на рынке, а посещаемость торговых площадей растет прежде всего за счет обновления концепций крупных российских ритейлеров, считает президент Magic Group Александр Перемятов.

Тренды по всей России: торговые центры восстановили трафик

В помещениях стрит-ритейла в столицах открываются fashion-бренды, заведения общепита, интересуются такими локациями также банки, алкогольные и продуктовые магазины, а также небольшие ювелирные, перечисляют консультанты.

Автор: Андрей Пермяков
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