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На Среднем Урале вырос спрос на автомобили с небольшим пробегом

На Среднем Урале вырос спрос на автомобили с небольшим пробегом
Иллюстрация: lada.ru

Интерес к авто с пробегом в возрасте от трех до пяти лет растет быстрее, чем предложение. Эксперты Авито Авто составили рейтинг моделей, которые больше всего востребованы жителями региона.

#НОВОСТИ

В январе-мае текущего года покупательский интерес к автомобилям в возрасте от 3 до 5 лет вырос на 34,1%, при этом количество объявлений об их продаже увеличилось только на 13%. Об этом рассказали в пресс-службе Авито Авто.

В настоящий момент в Свердловской области доля объявлений о продаже авто от 3 до 5 лет среди всех объявлений о продаже авто с пробегом — 11%. Средняя цена — 1,65 млн руб.

Эксперты Авито Авто составили рейтинг моделей по доле спроса в Свердловской области в январе-мае:

  • LADA Granta (доля спроса среди авто с пробегом от 3 до 5 лет — 7,6%, средняя цена — 610 тыс. руб.).
  • LADA Vesta (4% и 940 тыс. руб.),
  • Volkswagen Polo (4% и 1,18 млн руб.),
  • Toyota Camry (3,7% и 2,5 млн руб.),
  • Hyundai Solaris (3,2% 1,23 млн руб.),
  • Kia Rio (3,1% и 1,25 млн руб.),
  • Renault Logan (2,4% и 789 тыс. руб.),
  • Kia Optima (2,2% и 1,82 млн руб.),
  • LADA Largus (2,1% и 850 тыс. руб.),
  • Hyundai Creta (2% 1,63 млн руб.)

Ранее DK.RU писал, что в России практически закончились запасы иностранных автомобилей средней ценовой категории. В конце апреля эксперты отмечали, что счет идет на десятки, а стоимость автомобилей из-за дефицита выросла в полтора-два раза.

Также DK.RU сообщал, что цены на эвакуацию автомобилей в Екатеринбурге вырастут почти в полтора раза. Согласно проекту приказа, опубликованному на сайте РЭК, эвакуация автомобиля массой до 5 тонн обойдется в 2 776 руб.

Автор: Елизавета Порошина
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