Перешли на неизвестные продукты. Россияне не заметили ухода санкционных брендов

Замещение ушедших с рынка брендов новыми марками не привело к сокращению ассортимента. Так, в сегменте парфюмерии и косметики потребители переключились на менее известные марки, в том числе локальные.

Уход международных ритейлеров из РФ из-за СВО не привел к сокращению ассортимента, как ожидалось еще год назад, пришла к выводу консалтинговая компания Б1. Россияне стали чаще переходить на менее известные, но доступные по цене марки, что особенно наглядно видно в сегменте парфюмерии, косметики и спортивной одежды. От товаров известных парфюмерных брендов, заявивших об уходе с российского рынка, готовы отказаться 17% опрошенных, в то время как прошлой осенью их было 11%, от спортивной обуви — 11% и 6% соответственно. Как следует из результатов опроса, проведенного Б1 E&Y в мае среди более 1 тыс. респондентов, в этом году при покупке парфюмерии и спортивной обуви потребители отказались от привычных брендов в большей степени, чем рассчитывали осенью 2022 г.

Это дало повод аналитикам говорить о смене поведения потребителей, для которых теперь на первом месте стоимость и качество товара, сообщает Коммерсантъ. Теперь в сегменте парфюмерии и косметики потребители переключились на менее известные марки, в том числе локальные. В «Л’Этуаль» ожидают, что по итогам этого года выручка сети от продажи российских брендов превысит прошлогодний показатель в 2,5 раза. Количество российских брендов у ритейлера выросло в два-три раза, заметно увеличилась и продукция из Южной Кореи, Японии, Европы. Интерес к такой продукции связан с ее низкой ценой по сравнению с известными аналогами, объясняет партнер Б1 Илья Ананьев.

Более того, у россиян сохраняется возможность покупать товары ушедших из страны сетей за счет параллельного импорта. Согласно опросу Б1, так поступают 45% опрошенных. Хотя такая покупка обходится дороже. Например, 24% респондентов ответили, что сейчас приходится платить за такие товары на 10% дороже, чем раньше, 13% заметили рост цен более чем на 20%.

Замещение ушедших с рынка брендов новыми марками не привело к сокращению ассортимента, чего потребители опасались год назад, отмечается в исследовании Б1. Так, если прошлой осенью 51% респондентов ожидали сокращения ассортимента всех линеек товаров, то весной этого года так ответили 37%. В этом году на 9 процентных пунктов, до 46%, выросло число тех, кто уверен, что особых изменений в ассортименте и доступности продукции не произойдет.

По словам гендиректора универмагов Trend Island Николая Константинова, сейчас покупатели целенаправленно покупают одежду локальных брендов. В этом году 71% опрошенных Б1 стали отдавать еще большее предпочтение локальным маркам, в то время как год назад их было 69%, подтверждает Илья Ананьев. А доля тех, кто готов покупать товары ритейлеров из Турции, Индии и Ирана, выросло до 23% против 17% в 2022 г., из стран Азии — с 16% до 19%.

Однако пока у местных ритейлеров, пришедших на смену западным компаниям, пока нет имеющейся у международных брендов закупочной силы, влияющей напрямую на регулярное расширение коллекции и стабильное ценообразование, говорит старший директор CORE.XP Марина Малахатько. Как только у них появится возможность оптимизировать цены за счет объемов продаж, то потребители переориентируются на менее известные, но доступные марки.

Похожая тенденция сейчас развивается и на европейских рынках. Проведенный прошлой осенью опрос KPMG показал, что 54% опрошенных в разных странах ЕС не обращают внимания на бренд, а только на стоимость и качество товара. К 2030 г. в Европе этот тренд будет только усиливаться из-за ожидаемой рецессии в экономике.

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