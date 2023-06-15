У онкобольных появился шанс на лечение — свердловский кабмин увеличил расходы бюджета

Накануне в СМИ появилась информация, что больницы Екатеринбурга отказывают горожанам в лечении онкологических заболеваний, поскольку не получают деньги из ТФОМС.

В 2023 г. на лечение онкологии в бюджете ТФОМС Свердловской области заложено 8,2 млрд руб., но фактически до конца года фонду придется направить по этой статье более 10,6 млрд руб. Ранее дополнительные средства на лечение онкобольных удавалось выделить за счет сокращения расходов на другие виды помощи. Сейчас действовать по этой схеме невозможно, и ТФОМС уже отклонил оплаты на сумму в 397 млн руб.

Директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин говорит, что надеется на решение проблемы с финансированием помощи на федеральном уровне.

В то же время сегодня правительство Свердловской области утвердило поправки об увеличении бюджетных расходов в 2023 г. Дополнительные средства будут направлены в том числе на здравоохранение:

500 млн руб. — на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы;

900 млн руб. — на финансовую поддержку других учреждений здравоохранения;

10 млрд руб. — на индексацию и повышение заработной платы врачам, учителям, соцработникам и иным категориям работников бюджетной сферы;

3 млрд руб. — на опережающее финансирование строительства объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры;

861,1 млн руб. — на повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили 66.RU, что на лечение больных с онкологическими диагнозами закладываются дополнительные средства. 1 млрд руб. направят на закупку лекарств для противоопухолевой лекарственной терапии.

Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с лечением Миши Бахтина. Родители ребенка обратились к главам СКР и Минздрава. Они просят обеспечить его необходимым лекарственным препаратом и наказать должностных лиц, по вине которых ребенок остается без лечения. По решению суда, мальчика должны обеспечить лекарством за счет бюджета. Однако свердловский Минздрав его не исполняет.

Ранее DK.RU сообщил, что расходы федерального бюджета неизбежно ждет «приоритизация». Это подтвердили высокопоставленные чиновники на Петербургском международном экономическом форуме. Так, по мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, расходы нужно резать не по всем направлениям, а избирательно.

Худший случай — это пропорционально всем резать [расходы], это мы нигде не достигнем результата. <…> [но если не повышать налоги] тогда надо резать расходы, надо решиться либо на то, либо на другое — иначе не бывает, — подчеркнула она.

Список неэффективных и избыточных статей расходов, не помогающих трансформации экономики, предстоит составить Минфину и Минэку. Проект бюджета на 2024-2026 гг. с урезанными статьями расходов Минфин должен подготовить к сентябрю.