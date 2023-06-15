Капсульные коллекции Adidas Originals завезли в Россию

Больше 50 тыс. вещей: продажей последних коллекций одежды, обуви и аксессуаров Adidas теперь занимается Яндекс Маркет, перекупая их у филиала немецкого бренда.

В ассортименте Яндекс.Маркет появилось более 50 тыс. вещей из коллекций всех категорий Adidas, включая лимитированные капсулы, сообщили в пресс-службе сервиса. В том числе завезли последние коллекции Adidas Originals и лимитированные серии, среди которых в частности Y-3, Stella McCartney, Pharrell Williams, Pusha T, Paolina Russo, Jeremy Scott, Human Made, Lego:

Товары из маркета можно получить разными способами: с доставкой, в пунктах выдачи заказов или постаматах. Покупатели могут воспользоваться примеркой вещей, для которых действует эта возможность, — при доставке курьер подождет 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если вещь не подходит, покупатель может сразу ее вернуть.

Ранее сообщалось, что новые владельцы Adidas в РФ могут открыть магазины, и наиболее вероятным претендентом на покупку российского бизнеса является ближневосточная группа Daher. Когда откроются магазины Adidas в РФ, точно неизвестно, пока идут переговоры по площадкам, рассказал президент Союза торговых центров Павел Люлин. Позже представитель Adidas сообщил, что компания продолжает процесс закрытия бизнеса на территории России. Розничные магазины сети закрыты с 14 марта 2022 г.

Decathlon вернется в Россию через поставки CDEK, рассказывал DK.RU. Платформа для заказа товаров CDEK.Shopping начала прямые поставки из новой европейской коллекции бренда Decathlon, который ушел из России. Одежду и спорттовары везут из Германии, Польши и Турции.