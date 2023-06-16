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На севере области ликвидируют три колонии. Жители Гари переживают за судьбу поселка

На севере области ликвидируют три колонии. Жители Гари переживают за судьбу поселка
Иллюстрация: moy-ural.ru

Колонии решено закрыть по экономическим причинам и в связи с их ужасным состоянием. Обновлять исправительные учреждения, считают в ГУФСИН, бессмысленно.

#НОВОСТИ

Минюст России принял решение о ликвидации ИК-8 в поселке Гари, ИК-62 в Ивделе и ИК-24 в поселке Азанка. Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что решение о ликвидации колоний принято по экономическим причинам и в связи с плохим состоянием учреждений.

Эти колонии построены из дерева, в них нет водопровода и канализации. Осужденные регулярно жаловались на тяжелые условия. А чинить или восстанавливать эти колонии нет никакого смысла, — цитирует 66.RU Александра Левченко.

Жители поселка Гари опасаются, что после закрытия колонии их населенный пункт просто прекратит существовать, исправительная колония — основной налогоплательщик и самое крупное учреждение в населенном пункте. Такое уже произошло с поселком Пуксинка, где закрыли ИК-14. К 1 августа 2023 г. сто человек, работающие в колонии, должны будут либо уволиться, либо переехать для службы в другом учреждении свердловского ФСИН.

Колония являлась одним из крупнейших налогоплательщиков в районе. Что касается населения — работников колонии, то, по нашим данным, только несколько человек приняли решение о переезде. Другие останутся жить в поселке и будут работать вахтовым методом, — заявил глава поселка Гари Сергей Величко.

Ранее DK.RU писал, что Свердловские власти анонсировали старт автобусных экскурсий на север области — в поселок Гари, где по поручению Евгения Куйвашева построили туристический центр «Пристань Гари». Как написал в телеграмм-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, туристы смогут увидеть заповедную, нетронутую природу севера Свердловской области, научатся ловить рыбу, а также посетят духовную столицу Урала. По прогнозам властей, туристический комплекс «Пристань Гари» станет точкой притяжения любителей активного отдыха. 

Автор: Александра Клименко
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