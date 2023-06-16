«Единственно верное решение»: фестиваль «Музыка Свободы» в Екатеринбурге отменен

Возможно, фестиваль пройдет в 2024-м году. Уже проданные билеты можно сохранить до следующего лета или обменять на карту с депозитом в баре.

В Свердловской области отменили один из главных летних опенэйров, фестиваль «Музыка Свободы».

Наверное, все вы уже заметили череду переносов фестивалей. И мы, увы, не стали исключением из этой печальной тенденции. К сожалению, вынуждены сообщить, что фестиваль будет перенесен на следующий год. Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени, — сообщили организаторы.

Мероприятие должно было состояться в конце июля, но теперь его стоит ждать не раньше 2024-го года. Купленные билеты будут действительны в следующем году, также их можно обменять на билет на два любых концерта в «Свобода Концерт Холл», карту с депозитом в баре в 2500 руб. или просто сдать с возвратом денег.

В 2022 г. фестиваль проходил в Заречном, в нем приняли участие «Слот», Stigmata, F.P.G., «Кирпичи», «7 раса» и «Сплин». Списка хэдлайнеров этого года не было, пишет JustMedia.

Ранее сегодня стало известно о новом списке хедлайнеров Ночи музыки, которая состоится в Екатеринбурге через неделю. Это в том числе «Запрещенные барабанщики» и Billy’s Band.

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