После массового отравления под Екатеринбургом закрыт комбинат детского питания

Об отравлении детей, проводивших время в летних школьных лагерях, стало известно на прошлой неделе. Роспотребнадзор предлагает помощь в подготовке иска.

Суд приостановил деятельность МУП «Комбинат детского питания» в Верхней Пышме на 90 суток. Это произошло после массового отравления детей в школе №33.

Пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора сообщила, что специалисты ведомства выступили с предложениям к родителям пострадавших детей, проводивших время в дневном детском лагере. Они готовы помочь в подготовке претензии и искового заявления в суд о компенсации имущественного и морального вреда. Гражданам необходимо обратиться с документами по адресу: г. Екатеринбург, улица Авангардная, 5а, кабинет 117, телефон (343) 307 41 00.

С собой следует взять:

путевку о предоставлении места в лагере,

договор,

медицинские документы,

расходы на лечение, а также прочие относящиеся к ситуации подтвержденные имущественные потери,

копию паспорта.

О массовом отравлении детей в летних лагерях на базе школ № 4 и № 33, спортшколы «Велогор» и детской школы искусств Верхней Пышмы стало известно на прошлой неделе. В прокуратуре региона отмечали, что заболевшие обратились за медпомощью с расстройством пищеварения после того, как пообедали в школьной столовой. Пострадали десять детей и один вожатый.

По предписанию Роспотребнадзора деятельность столовой СОШ №33 временно приостановлена, инфицированных норовирусом сотрудников отстранили от работы, организатору питания МБУ «КДП» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Возбуждено административное производство по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Напомним, минувшей весной стало известно, что рынок школьного питания Екатеринбурга разделят частные компании. Мэр города Алексей Орлов внес изменения в программу приватизации имущества на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Согласно документу, два последних муниципальных предприятия на рынке школьного питания — ЕМУП «Столовая № 41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» — должны стать частными.

Решение о приватизации принято в связи с изменениями в законодательстве: теперь МУПы не могут работать на конкурентных рынках, а сфера школьного питания — конкурентная, поскольку закупки проводятся на конкурсной основе. Кроме того, преференции в заключении муниципальных контрактов должны предоставляться малому бизнесу.

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