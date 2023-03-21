Рынок школьного питания Екатеринбурга разделят частные компании

Последние муниципальные предприятия, обеспечивающие школы Екатеринбурга питанием, будут приватизированы. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее распоряжение.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в программу приватизации имущества на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Согласно документу, два последних муниципальных предприятия на рынке школьного питания — ЕМУП «Столовая № 41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» — должны стать частными.

Решение о приватизации принято в связи с изменениями в законодательстве: теперь МУПы не могут работать на конкурентных рынках, а сфера школьного питания — конкурентная, поскольку закупки проводятся на конкурсной основе. Кроме того, преференции в заключении муниципальных контрактов должны предоставляться малому бизнесу.

В настоящий момент и ЕМУП «Столовая № 41», и ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» — убыточные предприятия.

Ранее DK.RU сообщил, что имущество комбината «Золушка», от еды которого страдали дети, продали на торгах. Комбинат питания «прославился» тем, что закупал продукты по многократно завышенным ценам — с накруткой до 290%. При этом школьные обеды готовились с нарушением санитарных норм. Несколько учеников одной из школ, в которые поставлялась продукция предприятия, отравились, другую школу пришлось закрывать из-за вспышки кишечной инфекции.

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