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Герман Греф заглох на тесте Lada для чиновников

Герман Греф заглох на тесте Lada для чиновников
Иллюстрация: РБК

Глава Сбербанка с двух попыток не смог завести Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Седан Aura, считает производитель, будет популярен у бюджетных организаций.

#НОВОСТИ

Герман Греф на ПМЭФ не смог с первого раза завести автомобиль для чиновников Lada Aurа, рассказал РБК. У машины сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, это произошло потому, что после предыдущей поездки автомобиль был заглушен, при этом передача осталась включенной, пояснил представитель АвтоВАЗа.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новый автомобиль на базе модели Vesta вызвал интерес у ряда высокопоставленных чиновников. Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и вариатором. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Изготовлен оригинальный кузов с удлиненными задними дверями. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска. Ожидается, что цена нового автомобиля окажется существенно выше двух миллионов руб. 

Известно, что после перевода в режим «паркинг» автомобиль завелся. Министр финансов Антон Силуанов и Максим Соколов доехали на ней до площадки. 

В мае 2023 г. в России было продано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей, пишет «Автостат» на основе данных предприятия «Паспорт промышленный консалтинг». Это на 5% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза выше показателя мая 2022 г., когда рынок упал до минимальной отметки — продажи составили всего 27,5 тыс. автомобилей. Первое место по популярности заняла Lada Granta, за ней следуют китайские модели и «Нива». В топ-5 брендов три позиции заняли китайские марки, чьи продажи бурно выросли за год. Лидером продаж остается Lada — «АвтоВАЗ» смог реализовать 22 тыс. автомобилей или более 30% от всего объема рынка, рассказывал DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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