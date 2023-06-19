Coca-Cola купит производителя водки Finlandia

Coca-Cola намерена расширить свой бизнес по производству алкогольных напитков премиум-класса. Finlandia является ведущим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе.

Coca-Cola HBC купит владельца водочного бренда Finlandia, структуру Brown-Forman Finland, у Brown-Forman Netherlands BV за $220 млн, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Coca-Cola намерена расширить свой бизнес по производству алкогольных напитков премиум-класса. Сделка будет завершена во второй половине 2023 г.

Мы считаем это привлекательной инвестицией и естественной эволюцией нас как одного из дистрибуционных партнеров Finlandia, подтверждением силы нашего проверенного временем масштабного партнерства с Brown-Forman, — сказал глава Coca-Cola HBC Зоран Богданович.

Бренд Finlandia появился в 1970 г., сейчас это ведущий водочный бренд в Центральной и Восточной Европе.

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Brown-Forman — американская компания, один из крупнейших производителей спиртных напитков. Владеет такими брендами, как Jack Daniel`s, Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach.

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