Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города

Здесь появятся шезлонги, фотозона, новая детская площадка с сенсорным газоном, гамаки, шезлонги, новые малые архитектурные формы и тематические арт-объекты для детей.

Парк в Юго-Западном районе на ул. Чкалова преобразят к 300-летию Екатеринбурга. Благоустройством территории занимается компания «Россети Урал». Планируется преобразить центральную аллею и прилегающие к ней территории: обновить малые архитектурные формы, озеленить центральную чашу законсервированного бассейна, который сейчас используется как газон, сообщает JustMedia.ru.

Главный акцент будет сделан на детскую площадку, согласно пожеланиям местных жителей. Здесь появится современное безопасное покрытие, игровые комплексы для детей разных возрастов и сенсорный газон, по которому малыши смогут ходить босиком. В компании подчеркивают, что такое пространство, позволяющее детям исследовать мир тактильно, является к тому же и инклюзивным.

Кроме того, в парке появятся тематические арт-объекты для детей и фотозона со скворечниками и надписью «Я дома!». В июле энергетики планируют провести в парке серию мастер-классов по созданию домиков для птиц, которые в дальнейшем станут еще и украшением общественного пространства.

Завершить работы по частичной реконструкции парка планируют к началу августа.

Напомним, что в Екатеринбурге реконструируют еще один парк — в другой части города — Летний парк «Уралмаш». Городские власти пообещали, что работы по благоустройству Летнего парка начнутся в следующем году. Правда, пока непонятно, кто их профинансирует — муниципалитет, область или федеральный бюджет.

Фотографии: «Россети Урал».

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