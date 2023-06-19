Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.06
83,64
91,63
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города

Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города
Иллюстрация: «Россети Урал»

Здесь появятся шезлонги, фотозона, новая детская площадка с сенсорным газоном, гамаки, шезлонги, новые малые архитектурные формы и тематические арт-объекты для детей.

#НОВОСТИ

Парк в Юго-Западном районе на ул. Чкалова преобразят к 300-летию Екатеринбурга. Благоустройством территории занимается компания «Россети Урал». Планируется преобразить центральную аллею и прилегающие к ней территории: обновить малые архитектурные формы, озеленить центральную чашу законсервированного бассейна, который сейчас используется как газон, сообщает JustMedia.ru.

Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города 1

Главный акцент будет сделан на детскую площадку, согласно пожеланиям местных жителей. Здесь появится современное безопасное покрытие, игровые комплексы для детей разных возрастов и сенсорный газон, по которому малыши смогут ходить босиком. В компании подчеркивают, что такое пространство, позволяющее детям исследовать мир тактильно, является к тому же и инклюзивным.

Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города 2

Кроме того, в парке появятся тематические арт-объекты для детей и фотозона со скворечниками и надписью «Я дома!». В июле энергетики планируют провести в парке серию мастер-классов по созданию домиков для птиц, которые в дальнейшем станут еще и украшением общественного пространства.

Парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города 3

Завершить работы по частичной реконструкции парка планируют к началу августа.

Напомним, что в Екатеринбурге реконструируют еще один парк — в другой части города — Летний парк «Уралмаш». Городские власти пообещали, что работы по благоустройству Летнего парка начнутся в следующем году. Правда, пока непонятно, кто их профинансирует — муниципалитет, область или федеральный бюджет.

Фотографии: «Россети Урал». 

Читайте также на DK.RUНовый Генплан Екатеринбурга: каким станет мегаполис к 2045 году? спойлер: Большое метро

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Свердловской области упали цены на молоко, но это не повод для радости — Юрий ОкуневВ Свердловской области упали цены на молоко, но это не повод для радости — Юрий Окунев
  • ИИС-3 и 23-я попытка подойти к штанге пенсионной реформы: что ждет российских инвесторов?ИИС-3 и 23-я попытка подойти к штанге пенсионной реформы: что ждет российских инвесторов?
  • Альтернативный «Мир»: Сбер и Аксаков придумывают новые виды картАльтернативный «Мир»: Сбер и Аксаков придумывают новые виды карт
  • Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в АвстрииСбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.