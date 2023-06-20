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Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион 14 нежилых объектов

Администрация Екатеринбурга выставила на аукцион 14 нежилых объектов
Иллюстрация: DK.RU

Предпринимателям предлагают рассмотреть помещения в разных районах города. Центр «представлен» объектом на Антона Валека, 12. Это здание, в котором находится «Дом книги».

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на аукцион 14 нежилых объектов. Победители торгов смогут заключить договоры аренды на эти помещения.

Список адресов, по которым расположены объекты, опубликовал портал JustMedia.ru:

  1. Антона Валека, 12
  2. Викулова, 2
  3. Московская, 48а
  4. Хомякова, 5
  5. Короленко, 8
  6. Минометчиков, 62
  7. Седова, 61
  8. Техническая, 40
  9. Изоплитная, 10
  10. Академика Бардина, 21
  11. Шейнкмана, 30 / Попова, 21
  12. Баумана, 21 / Стачек, 28
  13. Крестинского, 53б
  14. Патриса Лумумбы, 52. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июня 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия Екатеринбурга отдала под застройку часть парка, который обещала благоустроить. В недавно утвержденном генеральном плане Екатеринбурга до 2045 года предназначение части территории «собачьего» парка изменилось на «общественно-деловое». На этот факт обратили внимание неравнодушные горожане.

Но есть и хорошая новость: парк Чкалова преобразят ко Дню рождения города. В парке появятся шезлонги, фотозона, новая детская площадка с сенсорным газоном, гамаки, шезлонги, новые малые архитектурные формы и тематические арт-объекты для детей. Благоустройством территории занимается компания «Россети Урал».

Автор: Виктория Говорковская
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