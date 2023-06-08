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Мэрия Екатеринбурга отдала под застройку часть парка, который обещала благоустроить

Мэрия Екатеринбурга отдала под застройку часть парка, который обещала благоустроить
Иллюстрация: ru.freepik.com

В утвержденном генеральном плане Екатеринбурга до 2045 года предназначение территории изменилось на «общественно-деловое». На это обратили внимание неравнодушные горожане.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

В 2021 г. Администрация Екатеринбурга сообщила, что хочет привести в порядок парк 50-летия ВЛКСМ, расположенный в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова. За ним закрепилось определение «собачий», поскольку там гуляет много собаководов. Горожанам предложили проголосовать за концепцию рекреационного пространства на официальном портале Екатеринбурга. В результате максимальное количество голосов собрал проект компании «Челябтяжмашпроект».

В июне 2023 г. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план развития Екатеринбурга до 2045 г. Авторы телеграм-канала «Мирные Жители» обратили внимание на то, что в новой версии документа, определяющего развитие города, часть парка превратилась в общественно-деловую зону:

Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Собачий парк) в очередной раз обкорнали. Теперь не возникает вопросов, почему администрация настойчиво исключала этот участок из проекта благоустройства парка, а также почему она не никак не борется с парковкой на открытом грунте на этом участке.

Мэрия Екатеринбурга отдала под застройку часть парка, который обещала благоустроить 1

На фото — участок, выделенный из «собачьего» парка. Источник: ТГ-канал «Мирные Жители»

Предложение изменить назначение территории содержалось в замечаниях к генплану и итоге было учтено:

Принято решение о проектировании здания общежития ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1» с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром».

Ранее DK.RU сообщил об остановке строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. На площадку приехали судебные приставы. Они вручили представителю компании предписание о приостановке строительства. Однако его действие распространяется только на часть работ.

Напомним, что городские власти пообещали привести в порядок парк «Уралмаш» несмотря на то, что Екатеринбург не получит федеральных денег на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Автор: Виктория Говорковская
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