Минстрой области утвердил генплан Екатеринбурга до 2045 г.
Полномочие по утверждению главного градостроительного документа Екатеринбурга вернулось на региональный уровень с этого года. Следующий шаг — согласование с Минэкономразвития РФ.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план развития Екатеринбурга до 2045 г. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Алексей Орлов:
В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории. Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зелёных зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга.
Напомним, в проекте генплана было указано, что к 2045 г. численность населения Екатеринбурга увеличится на четверть — до 1,9 млн чел., а объем жилфонда — в два раза, до 85,7 млн кв. м. Среди крупных дорожных проектов, запланированных к реализации — реконструкция северного участка ЕКАД и строительство южного обхода Екатеринбурга. Также городские власти надеются приступить к строительству второй и третьей веток метро. Большие надежды возлагаются на проект развития городской электрички, который предполагает продление линий до Солнечного, Академического и Новокольцовского жилых районов.
Ранее DK.RU писал, что в конце прошлого года Заксобрание Свердловской области одобрило передачу областным властям контроля над Генпланом уральской столицы При том, что год назад это градостроительное полномочие вернули с областного уровня на городской.
В интервью DK.RU Алексей Орлов объяснял, что это было необходимо для того, чтобы региональное правительство учитывало планы развития Екатеринбурга в отраслевых программах и они коррелировали с планами по развитию других муниципалитетов агломерации — Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Среднеуральска:
Хочу подчеркнуть: ни горожане, ни бизнес не почувствуют разницы от того, кто утверждает конечную версию Генплана. Передача полномочия по утверждению документа не означает, что решения будут приниматься без учета мнения населения. Мы провели общественное обсуждение проекта генплана, проанализировали поступившие предложения. Сейчас нам предстоит еще один важный этап — согласование проекта Генплана с Минэкономразвития РФ. Думаю, что сам документ, который будет действовать с 2025 по 2045 гг., мы сможем утвердить в конце текущего — начале следующего года.