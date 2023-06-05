Минстрой области утвердил генплан Екатеринбурга до 2045 г.

Полномочие по утверждению главного градостроительного документа Екатеринбурга вернулось на региональный уровень с этого года. Следующий шаг — согласование с Минэкономразвития РФ.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план развития Екатеринбурга до 2045 г. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Алексей Орлов:

В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории. Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зелёных зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга.

Напомним, в проекте генплана было указано, что к 2045 г. численность населения Екатеринбурга увеличится на четверть — до 1,9 млн чел., а объем жилфонда — в два раза, до 85,7 млн кв. м. Среди крупных дорожных проектов, запланированных к реализации — реконструкция северного участка ЕКАД и строительство южного обхода Екатеринбурга. Также городские власти надеются приступить к строительству второй и третьей веток метро. Большие надежды возлагаются на проект развития городской электрички, который предполагает продление линий до Солнечного, Академического и Новокольцовского жилых районов.

Ранее DK.RU писал, что в конце прошлого года Заксобрание Свердловской области одобрило передачу областным властям контроля над Генпланом уральской столицы При том, что год назад это градостроительное полномочие вернули с областного уровня на городской.

В интервью DK.RU Алексей Орлов объяснял, что это было необходимо для того, чтобы региональное правительство учитывало планы развития Екатеринбурга в отраслевых программах и они коррелировали с планами по развитию других муниципалитетов агломерации — Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Среднеуральска: