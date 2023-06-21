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Основатель казино 1хBet скоропостижно скончался на МРТ в Швейцарии

Основатель казино 1хBet скоропостижно скончался на МРТ в Швейцарии
Иллюстрация: Forbes

Миллиардер, сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков в 42 года отправился в Швейцарию, чтобы пройти медицинское обследование. Но умер от инъекции, не дождавшись начала процедуры МРТ.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Объявленный Россией в розыск гражданин РФ и Кипра, миллиардер, сооснователь букмекерской конторы 1хBet скончался в 43 года на процедуре медицинского осмотра, ради которой вылетал в Швейцарию. О трагедии сообщил его друг Павел Мунтян (признан в РФ иноагентом), рассказал MK

Как Мунтян сообщил в интервью Телеграм-каналу Baza, Сергей Каршков собирался в Швейцарии пройти медобследование. Перед прохождением исследования на аппарате МРТ ему ввели контрастную жидкость, на которую организм Каршкова неожиданно отреагировал сильнейшей аллергией, и предприниматель впал в кому. Спасти Каршкова не удалось.

По данным следственного комитета России, Каршков и другие фигуранты дела с 2014 по 2019 гг. разработали программное обеспечение для азартных игр и начали проводить их нелегально, получив доход в 63 млрд руб. Пытаясь избежать российского правосудия, они успели сбежать на Кипр, где приобрели гражданство.

За минувший год по России прокатилась волна самобийств и смертей известных бизнесменов и топ- менеджеров. Так, в конце января 2022 г. покончил с собой руководитель транспортной службы «Газпрома» Леонид Шульман. Его тело обнаружили в ванной комнате в элитном газпромовском коттеджном поселке в Ленинградской области. Рядом лежал канцелярский нож, которым менеджер, судя по всему, вскрыл себе вены. В предсмертной записке 60-летний Шульман объяснял свой уход из жизни невыносимыми болями, которые он испытывал из-за травмы ноги.

25 февраля в том же коттеджном поселке было найдено тело 61-летнего заместителя директора отдела безопасности казначейства «Газпрома» Александра Тюлякова. Его обнаружила в гараже его сожительница, сообщалось, что рядом лежала предсмертная записка, содержание которой не разглашалось. Свидетели сообщали, что накануне Тюляков был сильно избит неизвестными. Осенью вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов разбился насмерть после падения из окна больницы, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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